Tanzanya'da hastaneye giden bir adam literatüre geçti: 8 yıldır göğsünde bıçakla yaşadığı ortaya çıktı
Tanzanya'da hastaneye giden bir adam literatüre geçti: 8 yıldır göğsünde bıçakla yaşadığı ortaya çıktı
Tanzanya'da 44 yaşındaki bir adam, göğsünden irin gelmesi üzerine hastaneye gitti. Yapılan röntgen, inanılması güç bir gerçeği ortaya çıkardı. Göğsünde sekiz yıldır saplı bir bıçak olduğu anlaşıldı.
Tanzayalı 44 yaşındaki Adam, sağ göğsünden irin akmaya başlayınca enfeksiyon kaptığını düşündü. Ancak doktorlar muayene sırasında durumun çok daha farklı olduğunu fark etti. İlk başta sağlıklı görünen adamın röntgeninde göğsünde büyük bir bıçak tespit edildi.Hasta, doktorlara sekiz yıl önce bir kavgaya karıştığını ve vücudunun birçok yerinden kesikler aldığını anlattı. O dönem uzak bir bölgede yaşadığı için yalnızca yüzeysel tedavi gördü ve hiç röntgen çektirmedi. Olayın ardından yıllarca göğsünden irin akana kadar hiçbir belirti göstermedi.Ameliyatla çıkarıldı Doktorlar hemen ameliyat kararı aldı. Bıçak başarıyla çıkarıldı ve adam sadece 10 gün içinde taburcu edildi. Uzmanlar bunun büyük bir şans olduğunu belirterek, 'Bu kadar uzun süre bıçakla yaşamak ölümcül sonuçlar doğurabilirdi' dedi.Tıp uzmanlarına göre adamın hayatta kalmasının sebebi, vücudunun bıçağı koruyucu bir kapsül içine alarak iltihaplanmayı geciktirmesiydi. Ancak zamanla bu sistem zayıfladı ve irin akmasıyla birlikte ciddi komplikasyonlar başladı.
Tanzanya'da hastaneye giden bir adam literatüre geçti: 8 yıldır göğsünde bıçakla yaşadığı ortaya çıktı

13:58 20.08.2025 (güncellendi: 14:53 20.08.2025)
Tanzanya’da 44 yaşındaki bir adam, göğsünden irin gelmesi üzerine hastaneye gitti. Yapılan röntgen, inanılması güç bir gerçeği ortaya çıkardı. Göğsünde sekiz yıldır saplı bir bıçak olduğu anlaşıldı.
Tanzayalı 44 yaşındaki Adam, sağ göğsünden irin akmaya başlayınca enfeksiyon kaptığını düşündü. Ancak doktorlar muayene sırasında durumun çok daha farklı olduğunu fark etti. İlk başta sağlıklı görünen adamın röntgeninde göğsünde büyük bir bıçak tespit edildi.
Hasta, doktorlara sekiz yıl önce bir kavgaya karıştığını ve vücudunun birçok yerinden kesikler aldığını anlattı. O dönem uzak bir bölgede yaşadığı için yalnızca yüzeysel tedavi gördü ve hiç röntgen çektirmedi. Olayın ardından yıllarca göğsünden irin akana kadar hiçbir belirti göstermedi.

Ameliyatla çıkarıldı

Doktorlar hemen ameliyat kararı aldı. Bıçak başarıyla çıkarıldı ve adam sadece 10 gün içinde taburcu edildi. Uzmanlar bunun büyük bir şans olduğunu belirterek, 'Bu kadar uzun süre bıçakla yaşamak ölümcül sonuçlar doğurabilirdi' dedi.
Tıp uzmanlarına göre adamın hayatta kalmasının sebebi, vücudunun bıçağı koruyucu bir kapsül içine alarak iltihaplanmayı geciktirmesiydi. Ancak zamanla bu sistem zayıfladı ve irin akmasıyla birlikte ciddi komplikasyonlar başladı.
