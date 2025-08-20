https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/tayvanda-hastaneye-giden-bir-adam-literature-gecti-8-yildir-gogsunde-bicakla-yasadigi-ortaya-cikti-1098721729.html

Tanzanya'da hastaneye giden bir adam literatüre geçti: 8 yıldır göğsünde bıçakla yaşadığı ortaya çıktı

Tanzanya'da hastaneye giden bir adam literatüre geçti: 8 yıldır göğsünde bıçakla yaşadığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Tanzanya’da 44 yaşındaki bir adam, göğsünden irin gelmesi üzerine hastaneye gitti. Yapılan röntgen, inanılması güç bir gerçeği ortaya çıkardı. Göğsünde sekiz... 20.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-20T13:58+0300

2025-08-20T13:58+0300

2025-08-20T14:53+0300

sağlik

ameliyat

bıçak

röntgen

tanzanya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098722923_1:0:680:382_1920x0_80_0_0_25768301e535526b5187dc9c5726abd3.jpg

Tanzayalı 44 yaşındaki Adam, sağ göğsünden irin akmaya başlayınca enfeksiyon kaptığını düşündü. Ancak doktorlar muayene sırasında durumun çok daha farklı olduğunu fark etti. İlk başta sağlıklı görünen adamın röntgeninde göğsünde büyük bir bıçak tespit edildi.Hasta, doktorlara sekiz yıl önce bir kavgaya karıştığını ve vücudunun birçok yerinden kesikler aldığını anlattı. O dönem uzak bir bölgede yaşadığı için yalnızca yüzeysel tedavi gördü ve hiç röntgen çektirmedi. Olayın ardından yıllarca göğsünden irin akana kadar hiçbir belirti göstermedi.Ameliyatla çıkarıldı Doktorlar hemen ameliyat kararı aldı. Bıçak başarıyla çıkarıldı ve adam sadece 10 gün içinde taburcu edildi. Uzmanlar bunun büyük bir şans olduğunu belirterek, 'Bu kadar uzun süre bıçakla yaşamak ölümcül sonuçlar doğurabilirdi' dedi.Tıp uzmanlarına göre adamın hayatta kalmasının sebebi, vücudunun bıçağı koruyucu bir kapsül içine alarak iltihaplanmayı geciktirmesiydi. Ancak zamanla bu sistem zayıfladı ve irin akmasıyla birlikte ciddi komplikasyonlar başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/cinli-doktorlardan-bir-ilk-5-bin-km-uzaktaki-hasta-ameliyat-edildi-1097506163.html

tanzanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ameliyat, bıçak, röntgen, tanzanya