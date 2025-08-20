https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/suriye-disisleri-bakani-seybani-pariste-israil-heyetiyle-gorustu-1098705430.html

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Paris’te İsrail heyetiyle görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Paris’te İsrail heyetiyle bir araya gelerek ülkenin güney bölgelerinde istikrarın güçlendirilmesine yönelik... 20.08.2025, Sputnik Türkiye

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Paris’te İsrail heyetiyle bir araya gelerek ülkenin güney bölgelerinde istikrarın güçlendirilmesine yönelik anlaşmaların sağlanması konusunda görüşmeler yaptığını bildirdi.Ajansın haberinde, “Dışişleri Bakanı Şibani, salı günü Fransa’nın başkentinde İsrail heyetiyle bölgedeki ve Suriye’nin güneyindeki istikrarın güçlendirilmesiyle ilgili bir dizi konuyu ele almak üzere görüştü. Müzakereler, gerginliğin azaltılması, Suriye’nin içişlerine karışılmaması, istikrarın korunmasına yönelik anlaşmaların sağlanması, Süveyda vilayetinde ateşkesin denetlenmesi ve 1974 tarihli anlaşmanın yeniden uygulanması üzerinde yoğunlaştı” ifadelerine yer verildi.SANA haber ajansının haberinde görüşmelerin, ABD’nin arabuluculuğunda, Suriye’nin güvenliği ile istikrarını pekiştirmeyi ve ülkenin birliği ile toprak bütünlüğünü korumayı amaçlayan diplomatik çabaların bir parçası olarak gerçekleştiğini aktarıldı.Daha önce, 12 Ağustos’ta, Şibani Ürdün’ün başkenti Amman’da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve ABD’nin Suriye özel temsilcisi Thomas Barak ile görüşmüştü. Taraflar, Suriye’nin istikrarı, egemenliği ve bölgesel güvenliği yararına üçlü işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi yollarını ele almış, ayrıca Süveyda vilayetinde ateşkesi desteklemek ve krize kapsamlı bir çözüm bulmak için ortak bir Suriye-Ürdün-ABD çalışma grubu kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

