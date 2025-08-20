https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/suriye-disisleri-bakani-seybani-pariste-israil-heyetiyle-gorustu-1098705430.html
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Paris’te İsrail heyetiyle görüştü
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Paris’te İsrail heyetiyle görüştü
Sputnik Türkiye
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Paris’te İsrail heyetiyle bir araya gelerek ülkenin güney bölgelerinde istikrarın güçlendirilmesine yönelik... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T03:30+0300
2025-08-20T03:30+0300
2025-08-20T03:30+0300
dünya
ortadoğu
esad hasan şeybani
suriye
sana
süveyda
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098705270_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_09130126f28a82d0d56e93cd748d25ed.jpg
Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Paris’te İsrail heyetiyle bir araya gelerek ülkenin güney bölgelerinde istikrarın güçlendirilmesine yönelik anlaşmaların sağlanması konusunda görüşmeler yaptığını bildirdi.Ajansın haberinde, “Dışişleri Bakanı Şibani, salı günü Fransa’nın başkentinde İsrail heyetiyle bölgedeki ve Suriye’nin güneyindeki istikrarın güçlendirilmesiyle ilgili bir dizi konuyu ele almak üzere görüştü. Müzakereler, gerginliğin azaltılması, Suriye’nin içişlerine karışılmaması, istikrarın korunmasına yönelik anlaşmaların sağlanması, Süveyda vilayetinde ateşkesin denetlenmesi ve 1974 tarihli anlaşmanın yeniden uygulanması üzerinde yoğunlaştı” ifadelerine yer verildi.SANA haber ajansının haberinde görüşmelerin, ABD’nin arabuluculuğunda, Suriye’nin güvenliği ile istikrarını pekiştirmeyi ve ülkenin birliği ile toprak bütünlüğünü korumayı amaçlayan diplomatik çabaların bir parçası olarak gerçekleştiğini aktarıldı.Daha önce, 12 Ağustos’ta, Şibani Ürdün’ün başkenti Amman’da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve ABD’nin Suriye özel temsilcisi Thomas Barak ile görüşmüştü. Taraflar, Suriye’nin istikrarı, egemenliği ve bölgesel güvenliği yararına üçlü işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi yollarını ele almış, ayrıca Süveyda vilayetinde ateşkesi desteklemek ve krize kapsamlı bir çözüm bulmak için ortak bir Suriye-Ürdün-ABD çalışma grubu kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/trump-eger-putin-ve-ben-birbirimizi-anlamasaydik-bu-gercekten-bizi-bir-ulke-olarak-tehlikeli-bir-1098704919.html
suriye
süveyda
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098705270_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b167a8d3701ce1a5cec148f5635a6059.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, esad hasan şeybani, suriye, sana, süveyda, i̇srail
ortadoğu, esad hasan şeybani, suriye, sana, süveyda, i̇srail
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Paris’te İsrail heyetiyle görüştü
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Paris’te İsrail heyetiyle bir araya gelerek ülkenin güney bölgelerinde istikrarın güçlendirilmesine yönelik anlaşmaların sağlanması konusunda görüşmeler yaptı
Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Paris’te İsrail heyetiyle bir araya gelerek ülkenin güney bölgelerinde istikrarın güçlendirilmesine yönelik anlaşmaların sağlanması konusunda görüşmeler yaptığını bildirdi.
Ajansın haberinde, “Dışişleri Bakanı Şibani, salı günü Fransa’nın başkentinde İsrail heyetiyle bölgedeki ve Suriye’nin güneyindeki istikrarın güçlendirilmesiyle ilgili bir dizi konuyu ele almak üzere görüştü. Müzakereler, gerginliğin azaltılması, Suriye’nin içişlerine karışılmaması, istikrarın korunmasına yönelik anlaşmaların sağlanması, Süveyda vilayetinde ateşkesin denetlenmesi ve 1974 tarihli anlaşmanın yeniden uygulanması üzerinde yoğunlaştı” ifadelerine yer verildi.
SANA haber ajansının haberinde görüşmelerin, ABD’nin arabuluculuğunda, Suriye’nin güvenliği ile istikrarını pekiştirmeyi ve ülkenin birliği ile toprak bütünlüğünü korumayı amaçlayan diplomatik çabaların bir parçası olarak gerçekleştiğini aktarıldı.
Daha önce, 12 Ağustos’ta, Şibani Ürdün’ün başkenti Amman’da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve ABD’nin Suriye özel temsilcisi Thomas Barak ile görüşmüştü. Taraflar, Suriye’nin istikrarı, egemenliği ve bölgesel güvenliği yararına üçlü işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi yollarını ele almış, ayrıca Süveyda vilayetinde ateşkesi desteklemek ve krize kapsamlı bir çözüm bulmak için ortak bir Suriye-Ürdün-ABD çalışma grubu kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı.