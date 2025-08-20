https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/sigorta-tazminatlarinda-degisim-tahkim-oncesi-arabuluculuk-geliyor-1098707895.html
Sigorta tazminatlarında değişim: 'Tahkim öncesi arabuluculuk' geliyor
Sigorta tazminatlarında değişim: 'Tahkim öncesi arabuluculuk' geliyor
20.08.2025
Sigorta tazminatları konusunda önemli bir değişiklik konuşuluyor. Sigorta tazminatlarına ilişkin uyuşmazlıklarda Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurmadan önce arabulucuya gitme şartı getirilmesi gündemde.Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurmadan önce arabulucuHaber Türk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre taslağı oluşan yeni halde; sigorta tazminatlarında dava şartı arabuluculuk uygulaması, Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılacak başvurularda da geçerli olacak. Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesine eklenecek hükümle, arabulucuya gitmeden yapılan tahkim başvuruları doğrudan reddedilecek.Arabuluculuk masrafını kim ödeyecek?Yeni sistemde arabuluculuk masraflarını öncelikle sigorta şirketleri karşılayacak. Ancak tahkim sonucunda sigortalının haksız bulunması halinde bu bedel sigortalıya yansıtılacak. Böylece hak sahipleri için arabuluculuk süreci, tahkim yoluna gitmeden önce zorunlu bir “ön basamak” haline gelecek.Neden ihtiyaç duyuldu?Habere göre Adalet Bakanlığı düzenlemeyi, dünyada hızla gelişen “mediation-arbitration (med-arb)” sistemine dayandırıyor. Bakanlığa göre tahkim öncesi arabuluculuk, dünya uygulamalarıyla uyumlu bir model ve taraflara dostane çözüm imkânı sunuyor. Bakanlık avantajları şöyle özetliyor:• Arabuluculukta çözülen dosyalar sayesinde tahkime giden dosya sayısı azalacak, kalan dosyalarda daha nitelikli yargılama yapılacak.• Sigorta şirketleri açısından yaklaşık 4 milyar liralık tasarruf sağlanacak, bu da tüketiciye ek yük bindirmeyecek.• Süre sınırlı olacak: Arabuluculuk en fazla 28 gün içinde tamamlanacak. Böylece tahkim sürecine eklenen zaman uzaması sınırlı kalacak.• Bu sürede uyuşmazlıkların yarısının arabuluculukta çözümlenmesi hedefleniyor.• Arabuluculuk sürecinde tarafların hesap yapmasına engel bulunmuyor; çoğunlukla avukatla temsil ediliyorlar. Ayrıca sigorta avukatlarının bilirkişi olarak hesaplamalara katkı sunduğu belirtiliyor.• Bu nedenle hak kaybı riski bulunmadığı, nitekim bugüne kadar sigorta hukukunda görülen 200 bin ihtiyari arabuluculuk dosyasında da sorunsuz uzlaşma sağlandığı vurgulanıyor.• Türkiye’de görev yapan 49 bin arabulucu mevcut.• İstanbul Tahkim Merkezi de arabuluculuk–tahkim alanında proje yürütüyor.
08:23 20.08.2025 (güncellendi: 08:26 20.08.2025)
