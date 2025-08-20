Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Rusya'dan Gazze krizinin bir an önce çözüme kavuşturulması çağrısı
Rusya’dan Gazze krizinin bir an önce çözüme kavuşturulması çağrısı
Filistin ve İsrail arasındaki müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede başlatılması gerektiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, en büyük önceliğin... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098321608_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eadef55087b11efa6455c002d1a7030e.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısında, Gazze krizinin bir an önce çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.Lavrov, “İnsani sorunların ortadan kaldırılmasını, insani felaketin önlenmesini en acil ve öncelikli adım olarak görüyoruz. Bir sonraki adımlar elbette durumu yatıştırmaya yönelik tedbirler olmalı. Filistinliler ve İsrailliler arasındaki müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılmasından yanayız” şeklinde konuştu.Ardından Filistin’in nihai statüsü ve Filistin devletinin kurulması konusundaki müzakerelerin olması gerektiğini kaydeden Rus diplomat, bu yöndeki müzakerelerin Birleşmiş Milletler’in (BM) kararlarına aykırı olarak Batı tarafından sabote edildiğini anımsattı.
Rusya’dan Gazze krizinin bir an önce çözüme kavuşturulması çağrısı

14:01 20.08.2025 (güncellendi: 14:05 20.08.2025)
© AA / Hassan Jedi
Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2025
© AA / Hassan Jedi
Filistin ve İsrail arasındaki müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede başlatılması gerektiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, en büyük önceliğin insani krizin aşılması olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısında, Gazze krizinin bir an önce çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.
Lavrov, “İnsani sorunların ortadan kaldırılmasını, insani felaketin önlenmesini en acil ve öncelikli adım olarak görüyoruz. Bir sonraki adımlar elbette durumu yatıştırmaya yönelik tedbirler olmalı. Filistinliler ve İsrailliler arasındaki müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılmasından yanayız” şeklinde konuştu.
Ardından Filistin’in nihai statüsü ve Filistin devletinin kurulması konusundaki müzakerelerin olması gerektiğini kaydeden Rus diplomat, bu yöndeki müzakerelerin Birleşmiş Milletler’in (BM) kararlarına aykırı olarak Batı tarafından sabote edildiğini anımsattı.
