https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/rusyadan-gazze-krizinin-bir-an-once-cozume-kavusturulmasi-cagrisi-1098722080.html
Rusya’dan Gazze krizinin bir an önce çözüme kavuşturulması çağrısı
Rusya’dan Gazze krizinin bir an önce çözüme kavuşturulması çağrısı
Sputnik Türkiye
Filistin ve İsrail arasındaki müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede başlatılması gerektiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, en büyük önceliğin... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T14:01+0300
2025-08-20T14:01+0300
2025-08-20T14:05+0300
i̇srail- filistin çatışması
rusya
sergey lavrov
ürdün
filistin
i̇srail
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098321608_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eadef55087b11efa6455c002d1a7030e.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısında, Gazze krizinin bir an önce çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.Lavrov, “İnsani sorunların ortadan kaldırılmasını, insani felaketin önlenmesini en acil ve öncelikli adım olarak görüyoruz. Bir sonraki adımlar elbette durumu yatıştırmaya yönelik tedbirler olmalı. Filistinliler ve İsrailliler arasındaki müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılmasından yanayız” şeklinde konuştu.Ardından Filistin’in nihai statüsü ve Filistin devletinin kurulması konusundaki müzakerelerin olması gerektiğini kaydeden Rus diplomat, bu yöndeki müzakerelerin Birleşmiş Milletler’in (BM) kararlarına aykırı olarak Batı tarafından sabote edildiğini anımsattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/filistini-taniyacagiz-aciklamasinin-ardindan-netanyahudan-avustralyaya-tepki-israile-ihanet-ettiniz-1098720871.html
rusya
ürdün
filistin
i̇srail
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098321608_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_62e081ffa2fe542b0a1ef4fca7e42e77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, sergey lavrov, ürdün, filistin, i̇srail, gazze
rusya, sergey lavrov, ürdün, filistin, i̇srail, gazze
Rusya’dan Gazze krizinin bir an önce çözüme kavuşturulması çağrısı
14:01 20.08.2025 (güncellendi: 14:05 20.08.2025)
Filistin ve İsrail arasındaki müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede başlatılması gerektiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, en büyük önceliğin insani krizin aşılması olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısında, Gazze krizinin bir an önce çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.
Lavrov, “İnsani sorunların ortadan kaldırılmasını, insani felaketin önlenmesini en acil ve öncelikli adım olarak görüyoruz. Bir sonraki adımlar elbette durumu yatıştırmaya yönelik tedbirler olmalı. Filistinliler ve İsrailliler arasındaki müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılmasından yanayız” şeklinde konuştu.
Ardından Filistin’in nihai statüsü ve Filistin devletinin kurulması konusundaki müzakerelerin olması gerektiğini kaydeden Rus diplomat, bu yöndeki müzakerelerin Birleşmiş Milletler’in (BM) kararlarına aykırı olarak Batı tarafından sabote edildiğini anımsattı.