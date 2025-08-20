https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/rusyadan-gazze-krizinin-bir-an-once-cozume-kavusturulmasi-cagrisi-1098722080.html

Rusya’dan Gazze krizinin bir an önce çözüme kavuşturulması çağrısı

Filistin ve İsrail arasındaki müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede başlatılması gerektiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, en büyük önceliğin... 20.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısında, Gazze krizinin bir an önce çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.Lavrov, “İnsani sorunların ortadan kaldırılmasını, insani felaketin önlenmesini en acil ve öncelikli adım olarak görüyoruz. Bir sonraki adımlar elbette durumu yatıştırmaya yönelik tedbirler olmalı. Filistinliler ve İsrailliler arasındaki müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılmasından yanayız” şeklinde konuştu.Ardından Filistin’in nihai statüsü ve Filistin devletinin kurulması konusundaki müzakerelerin olması gerektiğini kaydeden Rus diplomat, bu yöndeki müzakerelerin Birleşmiş Milletler’in (BM) kararlarına aykırı olarak Batı tarafından sabote edildiğini anımsattı.

