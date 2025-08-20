'Filistin'i tanıyacağız' açıklamasının ardından Netanyahu’dan Avustralya’ya tepki: 'İsrail’e ihanet ettiniz'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/filistini-taniyacagiz-aciklamasinin-ardindan-netanyahudan-avustralyaya-tepki-israile-ihanet-ettiniz-1098720871.html
İsrail Başbakanı Netanyahu, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese’yi 'İsrail’i terk etmekle' ve 'Yahudi toplumunu yüzüstü bırakmakla' suçladı. Avustralya geçen... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi 'İsrail'e ihanet etmekle' suçladı. Netanyahu, Albanese için "Tarihte zayıf bir siyasetçi olarak anılacak" ifadelerini kullandı.Albanese, Netanyahu'ya yanıt olarak "Bu açıklamaları kişisel algılamıyorum. Diğer liderlere her zaman saygılı yaklaşırım" dedi. Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, Netanyahu'nun, Filistin devletine destek veren ülkelere sert çıkıştığını belirterek, "Güç, kaç kişiyi bombalayabileceğin veya kaç çocuğu aç bırakabileceğinle ölçülmez. Güç, Başbakan Anthony Albanese'nin yaptığıyla çok daha iyi ölçülür" dedi.Ne olmuştu?Avustralya, geçen hafta Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldıklarını açıklamıştı. Kararın ardından Avustralya hükümeti, Netanyahu'nun koalisyon ortağı Anayasa Komisyonu Başkanı Simcha Rothman'ın ülkeye girişini yasakladı. İsrail misilleme olarak Avustralya'nın Filistin yönetimindeki temsilcilerinin vizelerini iptal etti.
