Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan’a teşekkür etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşı Nataliya Nagovitsina’nın kurtarılması konusuna gösterdiği ilgi nedeniyle Kırgızistan’a minnettarlığını ifade etti. 20.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Kırgız yetkililere teşekkür ettiğini belirterek, “Öncelikle belirtmek isteriz ki, Rusya Federasyonu’nun Kırgızistan Büyükelçiliği, Nataliya Nagovitsina ile ilgili olayın ilk gününden itibaren Kırgız yetkililerle yakın temas halinde olmuş ve onlarla birlikte durumu çözmenin yollarını aramıştır” dedi.Zaharova, 16 Ağustos’ta Kırgızistan Savunma Bakanlığı’na ait bir kurtarma helikopterinin olay bölgesine gönderildiğini, ancak kötü hava koşulları nedeniyle 4 bin 600 metre yükseklikte sert bir iniş yapmak zorunda kaldığını ve bu kazada iki kişinin yaralandığını ve bunun üzerine, başka bir Kırgız helikopteri bölgeye yönlendirildiğini fakat hava koşullarının zorluğu ve helikopterlerin 5500 metreden yükseğe çıkamaması nedeniyle operasyonun güçlükle ilerlediğini belirtti.Kırgız kurtarma ekibi, 19 Ağustos’ta Nataliya Nagovitsina’nın bulunduğu bölgeye ulaşmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçilik ile sürekli iletişim halinde olarak durumu yakından izlediklerini bildirirken, Kırgız yetkililerin bu acil duruma gösterdiği özen ve hızlı müdahaleleri için minnettarlığını yineledi.Nataliya Nagovitsina, 12 Ağustos’ta Tian Şan Dağları’nın en yüksek noktası olan Pobeda Zirvesi’nden iniş sırasında ayağını kırarak yaralanmıştı. Diğer dağcılar, onu kurtarmaya çalışmış ancak zor hava koşulları nedeniyle girişimleri başarısız olmuş ve bir dağcı hipotermiden hayatını kaybetmişti. Geçen cumartesi, Kırgız Savunma Bakanlığı’na ait Mi-8 helikopteri ile dağcıları tahliye girişimi yapılmış ancak helikopter, Pobeda Zirvesi bölgesinde şiddetli türbülans nedeniyle sert bir iniş gerçekleştirmişti. Helikopterde bulunan yolcular ve mürettebat sağ kalmış ancak hafif yaralanmıştı.Kırgız helikopteri Mi-17VM, bir tahliye seferi gerçekleştirerek kurtarma ekibini ve birkaç dağcıyı, aralarında bir Rus vatandaşının da bulunduğu şekilde, bölgeden çıkarmayı başardı. Ancak hava koşullarının aniden kötüleşmesi nedeniyle sonraki uçuşlar yapılamadı ve operasyonlar ancak Salı günü yeniden başlayabildi.

