Rus voleybolcu Anastasia Lyaşko Türkiye'de: KSK forması giyecek

Geçtiğimiz sezon İtalya'nın Chieri ’76 Volleyball takımında oynayan Rus orta oyuncu Anastasia Lyaşko, kariyerine artık Türkiye'de devam edecek. 20.08.2025, Sputnik Türkiye

Geçen sezon Chieri ’76 Volleyball formasını giyen Rus orta oyuncu Anastasia Lyashko'nun yeni durağı Türkiye oldu.Galatasaray eşleşmesi̇nde yer aldıAnastasia Lyaşko, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Galatasaray, Chieri ile eşleşirken seride yer almıştı. Eşleşme sonucunda finale çıkan ekip, İtalyan temsilcisi olmuştu.Karşıyaka'dan hamleGeçtiğimiz sezon Kadınlar 1. Lig Final Etabı oynayarak Sultanlar Ligi’nde yer alma şansını son maçla kaybeden Karşıyaka, 2025-2026 sezonunda hedefini gerçekleştirebilmek adına kadro çalışmalarını sürdürüyor.Anlaşma sağlandıİlk olarak libero Alara Altundağ’ı transfer ettiğini açıklayan Info Yatırım Karşıyaka, geçtiğimiz sezon Chieri ’76 Volleyball forması giyen Rus orta oyuncu Anastasia Lyashko ile anlaşma sağladı.Türki̇ye'de i̇lk kez forma gi̇yecekDinamo Kazan altyapısından yetişen ve Rusya’da Zarechie Odintsovo ile Tulitsa Tula, Fransa’da ise Volero Le Cannet formaları da giyen 2005 doğumlu ve 197 cm. boyundaki oyuncu, yeni sezonda ilk kez Türkiye’de forma giyerek Karşıyaka’nın Sultanlar Ligi’ne yükselme yolculuğunda takıma katkı sağlayacak.Fransa Süper Kupasi'nı kazandıAnastasia Lyasşo’nun kariyerinde Fransa Süper Kupası şampiyonluğu ve CEV Challenge Kupası ikinciliği bulunuyor.

