https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/real-madrid-1-0-osasuna-arda-guler-90-dakika-oynadi-1098707031.html

Real Madrid 1-0 Osasuna: Arda Güler 90 dakika oynadı

Real Madrid 1-0 Osasuna: Arda Güler 90 dakika oynadı

Sputnik Türkiye

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 2025-2026 sezonunun ilk maçında Real Madrid, sahasında Osasuna'yı 1-0 mağlup etti. Arda Güler sahaya ilk 11'de çıktı, 90... 20.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-20T07:06+0300

2025-08-20T07:06+0300

2025-08-20T07:06+0300

spor

arda güler

real madrid

kylian mbappe

xabi alonso

madrid

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/06/1098397045_0:169:586:498_1920x0_80_0_0_0e064271335716331928e7523d096c60.png

Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, LaLiga'ya galibiyetle başladı. Arda Güler sahaya ilk 11'de çıktı, 90 dakika oynadı.Real Madrid - Osasuna maçıSantiago Bernabeu Stadı'na 11 yıl sonra, bu kez Real Madrid'in futbolcusu değil teknik direktörü olarak dönen Xabi Alonso, ligdeki ilk maçında yeni transferler Trent John Alexander, Dean Donny Huijsen ve Alvaro Carreras ile eflatun beyazlılarda 3. sezonuna giren milli futbolcu Arda Güler'e ilk 11'de fırsat verdi.Karşılaşmanın ilk yarısının büyük çoğunluğu Osasuna'nın yarı sahası içinde geçse de, son vuruşlarda etkili olamayan Real Madrid aradığı golü bulamadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti.Gol kimden geldi?İkinci yarının hemen başında ceza sahasında rakibi tarafından düşürülmesinden sonra verilen penaltıyı kullanan Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, takımını 1-0 öne geçirdi.Arda 90 dakika oynadıArda maçın 90. dakikasında yerini Daniel Ceballos'a bıraktı.Sıcak havanın da etkisiyle futbol kalitesinin düşük olduğu karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca Real Madrid sahasında Osasuna'yı 1-0 yenerek, lige 3 puanla başlangıç yaptı.Arda, Xabi Alonso ile birlikte ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmaya başladıReal Madrid'te üçüncü sezonunu geçiren Arda Güler, Xabi Alonso ile birlikte ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmaya başladı.İspanyol teknik adam, sezon öncesi oynanan maçların 7'sinde ilk 11'de sahaya Arda'yı sürerken, milli futbolcu Dünya Kulüpler Kupası'ndaki 5 maçın 4'ünde birinci dakikadan itibaren sahada yer almıştı.Arda, LaLiga'da 2023-2024 sezonunda 10 maçta 6 gol atmış, geçen sezon ise ligde 28 maçta oynamış ve 3 gol kaydetmişti.Maçın önemli anlarından biri ise Real Madrid'in hafta içinde basına tanıtımını yaptığı yeni transferi 18 yaşındaki Arjantinli forvet Franco Mastantuono'nun, 68. dakikada eflatun beyazlı taraftarların büyük desteğiyle Brahim Diaz'ın yerine oyuna girmesi oldu.Anne ve babası da tribündeKarşılaşmayı, Arda Güler'in babası Ümit Güler ile annesi Serap Güler de tribünden izledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/vucudunun-gelisimi-ispanyol-basininda-manset-oldu-iste-yeni-arda-guler-1098396502.html

madrid

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

real madrid - osasuna, arda güler, real madrid maçı, real madrid – osasuna, real madrid osasuna maçı, real madrid - osasuna maç kadrosu, osasuna, real madrid maçları, real madrid - osasuna nerede izlenir, arda güler real madrid maçı, arda güler 90 dakika