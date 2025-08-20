https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/rus-hackerlar-ukrayna-genelkurmay-baskanliginin-veri-tabanini-hackledi-kayiplari-2-milyona-yakin-1098723988.html

Rus hackerlar, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın veri tabanını hackledi: 'Kayıpları 2 milyona yakın'

Rus hackerlar, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın veri tabanını hackledi: 'Kayıpları 2 milyona yakın'

Sputnik Türkiye

Rus hackerlerin yaptığı yeni ifşaat sonucunda Ukrayna ordusunun kaybının 2 milyona yakın olduğu ortaya çıktı. 20.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-20T15:21+0300

2025-08-20T15:21+0300

2025-08-20T15:21+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

ukrayna genelkurmay başkanlığı

kiev

sputnik

hacker

bilgisayar korsanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076917823_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0bad97e3263626364a4043c383a3b98a.jpg

Rus hacker grubu KillNet, 1.7 milyon ölü ve kayıp Ukraynalı asker hakkında bilgi bulunan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı veri tabanını hacklediklerini doğruladı.Mash Telegram kanalı, Rus bilgisayar korsanları tarafından hacklenen Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı veri tabanına atıfta bulunarak, Kiev'in özel askeri harekatın başından beri 1.7 milyondan fazla asker kaybettiğini bildirmişti.Sputnik'e konuşan KillNet'ten bir temsilci, Ukrayna ordusunun söz konusu kayıplarının teyidine gerçekten sahip olup olmadıklarının sorulması üzerine "Elbette doğruluyoruz" yanıtını verdi.Rus hacker, ölen Ukraynalı askerlerin fotoğraflarını, pasaportlarını, askeri kimliklerini, ölüm belgelerini ve künyelerini de paylaştı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Şubat ayındaki açıklamasında, 45 bin 100 asker kaybettiklerini, yaklaşık 390 bin askerin de yaralandığını savunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/putin-ve-erdogan-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1098720495.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna genelkurmay başkanlığı, kiev, sputnik, hacker, bilgisayar korsanı