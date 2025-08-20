Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus hackerlar, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın veri tabanını hackledi: 'Kayıpları 2 milyona yakın'
Rus hackerlar, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın veri tabanını hackledi: 'Kayıpları 2 milyona yakın'
Rus hackerlerin yaptığı yeni ifşaat sonucunda Ukrayna ordusunun kaybının 2 milyona yakın olduğu ortaya çıktı.
Rus hacker grubu KillNet, 1.7 milyon ölü ve kayıp Ukraynalı asker hakkında bilgi bulunan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı veri tabanını hacklediklerini doğruladı.Mash Telegram kanalı, Rus bilgisayar korsanları tarafından hacklenen Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı veri tabanına atıfta bulunarak, Kiev'in özel askeri harekatın başından beri 1.7 milyondan fazla asker kaybettiğini bildirmişti.Sputnik'e konuşan KillNet'ten bir temsilci, Ukrayna ordusunun söz konusu kayıplarının teyidine gerçekten sahip olup olmadıklarının sorulması üzerine "Elbette doğruluyoruz" yanıtını verdi.Rus hacker, ölen Ukraynalı askerlerin fotoğraflarını, pasaportlarını, askeri kimliklerini, ölüm belgelerini ve künyelerini de paylaştı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Şubat ayındaki açıklamasında, 45 bin 100 asker kaybettiklerini, yaklaşık 390 bin askerin de yaralandığını savunmuştu.
Rus hackerlar, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın veri tabanını hackledi: 'Kayıpları 2 milyona yakın'

15:21 20.08.2025
Rus hackerlerin yaptığı yeni ifşaat sonucunda Ukrayna ordusunun kaybının 2 milyona yakın olduğu ortaya çıktı.
Rus hacker grubu KillNet, 1.7 milyon ölü ve kayıp Ukraynalı asker hakkında bilgi bulunan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı veri tabanını hacklediklerini doğruladı.

Mash Telegram kanalı, Rus bilgisayar korsanları tarafından hacklenen Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı veri tabanına atıfta bulunarak, Kiev'in özel askeri harekatın başından beri 1.7 milyondan fazla asker kaybettiğini bildirmişti.

Sputnik'e konuşan KillNet'ten bir temsilci, Ukrayna ordusunun söz konusu kayıplarının teyidine gerçekten sahip olup olmadıklarının sorulması üzerine "Elbette doğruluyoruz" yanıtını verdi.

Rus hacker, ölen Ukraynalı askerlerin fotoğraflarını, pasaportlarını, askeri kimliklerini, ölüm belgelerini ve künyelerini de paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Şubat ayındaki açıklamasında, 45 bin 100 asker kaybettiklerini, yaklaşık 390 bin askerin de yaralandığını savunmuştu.
