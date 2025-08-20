Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Son günlerde birçok liderle telefonda görüşerek Alaska Zirvesi hakkında bilgi veren Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.
ukrayna kri̇zi̇
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Kremlin'in açıklamasına göre Putin, görüşme sırasında Erdoğan'a Alaska'nın Anchorage kentindeki Rusya-ABD zirvesiyle ilgili değerlendirmelerini anlattı.Liderler Ukrayna'daki son gelişmeleri istişare ederken Putin, İstanbul'da Rus ve Ukraynalı temsilciler arasındaki müzakerelerin yapılmasında Türkiye'nin sağladığı katkıları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.Ticari ve ekonomik bağları geliştirmeye devam edilmesi de dahil ikili gündemdeki bazı güncel konuları ele alan Putin ve Erdoğan, kişisel temasların sürdürülmesini kararlaştırdı.
SON HABERLER
Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi

13:39 20.08.2025 (güncellendi: 13:55 20.08.2025)
Son günlerde birçok liderle telefonda görüşerek Alaska Zirvesi hakkında bilgi veren Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kremlin'in açıklamasına göre Putin, görüşme sırasında Erdoğan'a Alaska'nın Anchorage kentindeki Rusya-ABD zirvesiyle ilgili değerlendirmelerini anlattı.

Liderler Ukrayna'daki son gelişmeleri istişare ederken Putin, İstanbul'da Rus ve Ukraynalı temsilciler arasındaki müzakerelerin yapılmasında Türkiye'nin sağladığı katkıları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ticari ve ekonomik bağları geliştirmeye devam edilmesi de dahil ikili gündemdeki bazı güncel konuları ele alan Putin ve Erdoğan, kişisel temasların sürdürülmesini kararlaştırdı.
