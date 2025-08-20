https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/putin-ve-erdogan-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1098720495.html

Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Son günlerde birçok liderle telefonda görüşerek Alaska Zirvesi hakkında bilgi veren Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. 20.08.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Kremlin'in açıklamasına göre Putin, görüşme sırasında Erdoğan'a Alaska'nın Anchorage kentindeki Rusya-ABD zirvesiyle ilgili değerlendirmelerini anlattı.Liderler Ukrayna'daki son gelişmeleri istişare ederken Putin, İstanbul'da Rus ve Ukraynalı temsilciler arasındaki müzakerelerin yapılmasında Türkiye'nin sağladığı katkıları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.Ticari ve ekonomik bağları geliştirmeye devam edilmesi de dahil ikili gündemdeki bazı güncel konuları ele alan Putin ve Erdoğan, kişisel temasların sürdürülmesini kararlaştırdı.

