Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus Dışişleri: Beyaz Saray'daki Ukrayna haritası Zelenskiy'e atılan okkalı bir şamar
Rus Dışişleri: Beyaz Saray’daki Ukrayna haritası Zelenskiy’e atılan okkalı bir şamar
Beyaz Saray'da, Trump-Zelenskiy görüşmesi sırasında sergilenen Ukrayna haritasının, Kiev rejimi ve destekçilerine akıllarını başlarına getirmek için atılmış... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray’da, ABD Başkanı Donald Trump ve Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy arasındaki görüşme sırasında sergilenen Ukrayna haritasını değerlendirdi.Sputnik Radyosu’na konuşan Zaharova, “Bu çizim, onları kendine getirmesi gereken okkalı bir tokattı. Yıllardır tarihten, coğrafyadan, gerçeklikten kopuk, her şeyin çözüme kavuşması gereken savaş alanından, ne hakkında konuştuklarını anlamadan bahseden herkese atıldı. Bu şamar, muhtemelen sihirli bir şekilde Zelenskiy'i canlandırmalıydı. Sanırım onu tam olarak kendine getirmek çok zor olacak” ifadesini kullandı.Zaharova, söz konusu haritanın, Zelenskiy’e ve onu koruyanlara, “her anlamda ne kadar çok şey kaybettiklerini” açıkça gösterdiğini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, 18 Ağustos Pazartesi günü, Zelenskiy ve Avrupa Birliği liderlerini Beyaz Saray'da ağırladı. Batı medyası, basına kapalı olarak yapılan toplantı sırasında, Oval Ofis'te bir Ukrayna haritasının sergilendiğini bildirdi. Haritanın Rusya kontrolündeki arazilerin pembeye boyanarak gösterdiği ifade edildi. Daha sonra Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Dan Scavino, Oval Ofis'ten Ukrayna haritasını da gösteren yeni bir fotoğraf yayınladı. Zelenskiy, Trump'a harita için teşekkür ederek, haritayı Ukrayna'ya götüreceğini söyledi.
09:17 20.08.2025 (güncellendi: 09:30 20.08.2025)
Beyaz Saray'da, Trump-Zelenskiy görüşmesi sırasında sergilenen Ukrayna haritasının, Kiev rejimi ve destekçilerine akıllarını başlarına getirmek için atılmış “okkalı bir şamar” niteliğinde olduğu belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray’da, ABD Başkanı Donald Trump ve Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy arasındaki görüşme sırasında sergilenen Ukrayna haritasını değerlendirdi.
Sputnik Radyosu’na konuşan Zaharova, “Bu çizim, onları kendine getirmesi gereken okkalı bir tokattı. Yıllardır tarihten, coğrafyadan, gerçeklikten kopuk, her şeyin çözüme kavuşması gereken savaş alanından, ne hakkında konuştuklarını anlamadan bahseden herkese atıldı. Bu şamar, muhtemelen sihirli bir şekilde Zelenskiy'i canlandırmalıydı. Sanırım onu tam olarak kendine getirmek çok zor olacak” ifadesini kullandı.
Zaharova, söz konusu haritanın, Zelenskiy’e ve onu koruyanlara, “her anlamda ne kadar çok şey kaybettiklerini” açıkça gösterdiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, 18 Ağustos Pazartesi günü, Zelenskiy ve Avrupa Birliği liderlerini Beyaz Saray'da ağırladı. Batı medyası, basına kapalı olarak yapılan toplantı sırasında, Oval Ofis'te bir Ukrayna haritasının sergilendiğini bildirdi. Haritanın Rusya kontrolündeki arazilerin pembeye boyanarak gösterdiği ifade edildi. Daha sonra Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Dan Scavino, Oval Ofis'ten Ukrayna haritasını da gösteren yeni bir fotoğraf yayınladı. Zelenskiy, Trump'a harita için teşekkür ederek, haritayı Ukrayna'ya götüreceğini söyledi.
