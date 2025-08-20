https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/rus-disisleri-beyaz-saraydaki-ukrayna-haritasi-zelenskiye-atilan-okkali-bir-samar-1098709480.html
Rus Dışişleri: Beyaz Saray’daki Ukrayna haritası Zelenskiy’e atılan okkalı bir şamar
Rus Dışişleri: Beyaz Saray’daki Ukrayna haritası Zelenskiy’e atılan okkalı bir şamar
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray'da, Trump-Zelenskiy görüşmesi sırasında sergilenen Ukrayna haritasının, Kiev rejimi ve destekçilerine akıllarını başlarına getirmek için atılmış... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T09:17+0300
2025-08-20T09:17+0300
2025-08-20T09:30+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
abd
beyaz saray
harita
donald trump
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098709123_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_1f6995083cf35a081ccd700689c3507c.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray’da, ABD Başkanı Donald Trump ve Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy arasındaki görüşme sırasında sergilenen Ukrayna haritasını değerlendirdi.Sputnik Radyosu’na konuşan Zaharova, “Bu çizim, onları kendine getirmesi gereken okkalı bir tokattı. Yıllardır tarihten, coğrafyadan, gerçeklikten kopuk, her şeyin çözüme kavuşması gereken savaş alanından, ne hakkında konuştuklarını anlamadan bahseden herkese atıldı. Bu şamar, muhtemelen sihirli bir şekilde Zelenskiy'i canlandırmalıydı. Sanırım onu tam olarak kendine getirmek çok zor olacak” ifadesini kullandı.Zaharova, söz konusu haritanın, Zelenskiy’e ve onu koruyanlara, “her anlamda ne kadar çok şey kaybettiklerini” açıkça gösterdiğini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, 18 Ağustos Pazartesi günü, Zelenskiy ve Avrupa Birliği liderlerini Beyaz Saray'da ağırladı. Batı medyası, basına kapalı olarak yapılan toplantı sırasında, Oval Ofis'te bir Ukrayna haritasının sergilendiğini bildirdi. Haritanın Rusya kontrolündeki arazilerin pembeye boyanarak gösterdiği ifade edildi. Daha sonra Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Dan Scavino, Oval Ofis'ten Ukrayna haritasını da gösteren yeni bir fotoğraf yayınladı. Zelenskiy, Trump'a harita için teşekkür ederek, haritayı Ukrayna'ya götüreceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/zaharova-duginaya-yonelik-teror-saldirisinin-zamanasimi-suresi-yok-sorumlular-cezalandirilacak-1098705105.html
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098709123_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_12640bfba619f3c4e1aa902aa6100cb3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, beyaz saray, harita, donald trump, vladimir zelenskiy
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, beyaz saray, harita, donald trump, vladimir zelenskiy
Rus Dışişleri: Beyaz Saray’daki Ukrayna haritası Zelenskiy’e atılan okkalı bir şamar
09:17 20.08.2025 (güncellendi: 09:30 20.08.2025)
Beyaz Saray'da, Trump-Zelenskiy görüşmesi sırasında sergilenen Ukrayna haritasının, Kiev rejimi ve destekçilerine akıllarını başlarına getirmek için atılmış “okkalı bir şamar” niteliğinde olduğu belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray’da, ABD Başkanı Donald Trump ve Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy arasındaki görüşme sırasında sergilenen Ukrayna haritasını değerlendirdi.
Sputnik Radyosu’na konuşan Zaharova, “Bu çizim, onları kendine getirmesi gereken okkalı bir tokattı. Yıllardır tarihten, coğrafyadan, gerçeklikten kopuk, her şeyin çözüme kavuşması gereken savaş alanından, ne hakkında konuştuklarını anlamadan bahseden herkese atıldı. Bu şamar, muhtemelen sihirli bir şekilde Zelenskiy'i canlandırmalıydı. Sanırım onu tam olarak kendine getirmek çok zor olacak” ifadesini kullandı.
Zaharova, söz konusu haritanın, Zelenskiy’e ve onu koruyanlara, “her anlamda ne kadar çok şey kaybettiklerini” açıkça gösterdiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, 18 Ağustos Pazartesi günü, Zelenskiy ve Avrupa Birliği liderlerini Beyaz Saray'da ağırladı. Batı medyası, basına kapalı olarak yapılan toplantı sırasında, Oval Ofis'te bir Ukrayna haritasının sergilendiğini bildirdi. Haritanın Rusya kontrolündeki arazilerin pembeye boyanarak gösterdiği ifade edildi. Daha sonra Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Dan Scavino, Oval Ofis'ten Ukrayna haritasını da gösteren yeni bir fotoğraf yayınladı. Zelenskiy, Trump'a harita için teşekkür ederek, haritayı Ukrayna'ya götüreceğini söyledi.