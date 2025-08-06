https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/vucudunun-gelisimi-ispanyol-basininda-manset-oldu-iste-yeni-arda-guler-1098396502.html
Vücudunun gelişimi İspanyol basınında manşet oldu: 'İşte yeni Arda Güler'
Vücudunun gelişimi İspanyol basınında manşet oldu: 'İşte yeni Arda Güler'
Sputnik Türkiye
İspanyol spor gazetesi AS, Real Madrid’deki kariyerine iki yıl önce adım atan Arda Güler’in dikkat çeken fiziksel değişimini manşetine taşıdı. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T12:03+0300
2025-08-06T12:03+0300
2025-08-06T12:03+0300
spor
arda güler
real madrid
i̇spanyol
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Real Madrid ve A Milli Takım’ın genç yeteneği Arda Güler, İspanyol basınının gündeminden düşmüyor.Arda Güler'in vücudu manşet oldu20 yaşındaki yıldız futbolcunun fiziksel gelişimi, ülkenin önde gelen spor gazetelerinden AS tarafından manşetten duyuruldu.Gazete manşetini "Yeni Arda Güler" olarak yayımladı.10 kilo kas kazandıHaberde, Arda Güler’in Real Madrid’e transfer olduğu günden bu yana tam 10 kilo kas kazandığı belirtildi.Bu etkileyici gelişimin arkasındaki en önemli faktörün ise Güler’in kişisel kondisyoneri, fizyoterapisti ve aşçısıyla birlikte yaşaması olduğu vurgulandı.Arda Güler'in performansı2023 yazında Fenerbahçe’den 24 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid’e transfer olan genç oyuncu, şu ana kadar İspanyol devinin formasıyla 61 karşılaşmada görev aldı.Bu maçlarda 12 gol atan Güler, 11 de asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/real-madridde-10-numarali-formanin-sahibi-belli-oldu-1098073052.html
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arda güler, arda güler real madrid, arda güler fiziksel gelişim
arda güler, arda güler real madrid, arda güler fiziksel gelişim
Vücudunun gelişimi İspanyol basınında manşet oldu: 'İşte yeni Arda Güler'
İspanyol spor gazetesi AS, Real Madrid’deki kariyerine iki yıl önce adım atan Arda Güler’in dikkat çeken fiziksel değişimini manşetine taşıdı.
Real Madrid ve A Milli Takım’ın genç yeteneği Arda Güler, İspanyol basınının gündeminden düşmüyor.
Arda Güler'in vücudu manşet oldu
20 yaşındaki yıldız futbolcunun fiziksel gelişimi, ülkenin önde gelen spor gazetelerinden AS tarafından manşetten duyuruldu.
Gazete manşetini "Yeni Arda Güler" olarak yayımladı.
Haberde, Arda Güler’in Real Madrid’e transfer olduğu günden bu yana tam 10 kilo kas kazandığı belirtildi.
Bu etkileyici gelişimin arkasındaki en önemli faktörün ise Güler’in kişisel kondisyoneri, fizyoterapisti ve aşçısıyla birlikte yaşaması olduğu vurgulandı.
Arda Güler'in performansı
2023 yazında Fenerbahçe’den 24 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid’e transfer olan genç oyuncu, şu ana kadar İspanyol devinin formasıyla 61 karşılaşmada görev aldı.
Bu maçlarda 12 gol atan Güler, 11 de asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.