Prof. Dr. Cenk Yaltırak uyardı: Büyük İstanbul depremi 2065'e kadar olacak

Prof. Dr. Cenk Yaltırak uyardı: Büyük İstanbul depremi 2065'e kadar olacak

İTÜ MATAM Direktörü Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Marmara'daki deprem periyotlarının ikinci tura geçtiğini ve bu durumun önümüzdeki 40 yıl içinde büyük bir deprem... 20.08.2025

İTÜ Marmara Bölgesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (MATAM) Genel Müdürü Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Marmara'da beklenen büyük depremin 2065'e kadar mutlaka gerçekleşeceğini söyledi. Depremin 'yarın bile' olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Yaltırak, Marmara Denizi'nde 18 adet denizaltı heyelanının bulunduğunu ve bir depremin bu heyelanları tetiklemesi durumunda tsunami oluşabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Yaltırak, birden fazla fay parçasının aynı anda kırılmasının muhtemel olduğunu ve bu durumun 7.8 büyüklüğünde bir depreme yol açabileceğini ifade etti.Büyük Marmara Depremi yaklaşıyor uyarısı Katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve İTÜ Marmara Bölgesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (MATAM) Genel Müdürü Prof. Dr. Cenk Yaltırak büyük Marmara depreminin yaklaşmakta olduğunu dile getirdi. Birden fazla fay aynı anda kırılırsa 7.8 büyüklüğünde deprem oluşturabilir Prof. Dr. Yaltırak, büyük Marmara Depremi'nin en geç 2065 yılına kadar gerçekleşmesini beklediklerini belirtti. Merkezin yürüttüğü bilimsel çalışmaların, Marmara Denizi'nin 20 kilometre derinliğe kadar uzanan üç boyutlu bir fay haritası oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Yaltırak, bu haritaların, Marmara'daki depremlerin tekrarlanma aralıklarını ve biriken gerilimleri hesaplamaya olanak sağladığını söyledi. Yaltırak, en büyük riskin, 1509 depreminin yaşandığını düşündükleri Doğu Marmara fayında olduğunu belirtti. Kayıkora ve Kahramanmaraş depremlerinin gösterdiği gibi, birden fazla fay parçasının aynı anda kırılmasının muhtemel olduğunu ve bu durumun 7.8 büyüklüğünde bir depreme yol açabileceğini ifade etti.Yarın da olabilir diyerek uyardıYaltırak, istatistiksel çalışmalara göre, Marmara'daki deprem periyotlarının ikinci tura geçtiğini ve bu durumun önümüzdeki 40 yıl içinde büyük bir deprem olasılığını artırdığını açıkladı. Ancak bu sürecin yarın bile başlayabileceğini söylerken, "2065'e kadar 'yatalım' anlamına gelmiyor. Yarın da olabilir" sözleriyle uyardı.Denizaltı heyelanları tetiklenirse tsunami oluşabilirMarmara Denizi'nde 18 adet denizaltı heyelanının bulunduğunu ve bir depremin bu heyelanları tetiklemesi durumunda tsunami oluşabileceğini söyleyen Prof. Dr. Yaltırak, 1509'daki tsunaminin, bu heyelanlardan biri tarafından tetiklendiğini ve Samatya'daki surları aşan 6 metrelik dalgalar oluşturduğunu belirtti.MATAM'ın bu heyelanları inceleyerek tsunami risklerini modelleyeceğini ve elde ettikleri tüm verileri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

