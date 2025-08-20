https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/ozcan-denizden-agabeyine-dna-tepkisi-iftiralarinla-7-yasindaki-cocugumun-psikolojisine-ates-1098708481.html
Özcan Deniz'den ağabeyine DNA tepkisi: 'İftiralarınla 7 yaşındaki çocuğumun psikolojisine ateş ediyorsun'
Özcan Deniz ile kardeşi Ercan Deniz arasında sular durulmuyor. Ünlü şarkıcı, ağabeyinin DNA açıklamaları sonrası sessizliğini bozdu ve hukuki işlem... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Son olarak ağabey Ercan Deniz, DNA iddiası ortaya attı.Özcan Deniz ve kardeşi arasındaki tartışmada yeni gündem'Kardeşinin eski eşi Feyza Aktan’ın hamileliğine inanmadığını' söyleyen Ercan Deniz, "Figüran diye dizide oynamak için Antalya'ya geldi. 10 gün sonra hamile kaldı. Biz de bebek ondan mı değil mi diye DNA testine götürdük" açıklamasıyla şaşırttı.Şimdilerde Samar Dadgar ile evli olan Özcan Deniz, bu açıklama sonrası sinirlendi.2017 yılından bir paylaşım yapan Özcan Deniz'in videoda "Hastaydım çocuğum ve eve ambulans geldi. Haberi aldığımda serumun etkisindeydim. Hala inanamıyoruz, çok mutluyuz. Muhtemelen bu akşam anlayacağız nasıl haber aldığımızı" dediği görüldü.Deniz'den peş peşe paylaşımlarArdından peş peşe paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı, "Zıvanadan çıkıp çocuğumu ve annesini mi diline doladın şimdi de? İftiralarınla, hayal gücünle 7 yaşındaki çocuğumun sosyal ve eğitim hayatına, psikolojisine, aile birliğine, mutluluğuna mı ateş ediyor ve ettiriyorsun şu an? Annesinin namusuna mı dil uzatıyorsun?" dedi.Ardından avukatı aracılığıyla bir yazılı açıklama yapan Deniz, bu iddialara karşı hukuki süreci başlattıklarını duyurdu.
