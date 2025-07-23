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Özcan Deniz'e haciz geldi: Geçmişimi çaldı şimdi de geleceğimi çalıyor
Özcan Deniz'e haciz geldi: Geçmişimi çaldı şimdi de geleceğimi çalıyor
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, kardeşi Ercan Deniz’in yıllar önce çektiği kredilere kefil oldu. Ancak ödenmeyen borçlar yüzünden tüm mal varlığına ve gelirine haciz... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T07:35+0300
2025-07-23T07:35+0300
yaşam
özcan deniz
kefil
haciz
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Ünlü sanatçı Özcan Deniz, kardeşi Ercan Deniz’in yıllar önce çektiği banka kredilerine kefil olmasının bedelini ağır ödüyor. Kardeşinin borçlarını ödememesi nedeniyle Özcan Deniz’in tüm mal varlığına ve gelirine haciz konuldu. Sanatçının, içinde bulunduğu ekonomik darboğazın ciddiyeti her geçen gün artarken, hem kişisel hem hukuki olarak zorlu bir sürece girdiği öğrenildi.Özcan Deniz'in avukatı yaptığı açıklamada, bankanın öncelikli olarak Ercan Deniz'e ait ipotekli taşınmazlara başvurması gerektiğini fakat bunu yapmayarak doğrudan kefile yani Özcan Deniz'e icra uyguladığını belirtti.Sanatçı Özcan Deniz, yaşadığı durumla ilgili olarak adliye çıkışında basın mensuplarına kısa ama sert bir açıklama yaptı:Bu açıklamalar, aile içinde uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların artık tamamen gün yüzüne çıktığını gösterdi. Sanatçının yaşadığı mali krizin, projelerini de etkilediği; bazı dizi ve konser planlarını iptal etmek zorunda kaldığı belirtildi. Haciz işlemleri nedeniyle banka hesaplarına ulaşamayan Özcan Deniz’in, kredi kartlarını dahi kullanamadığı iddia ediliyor.Öte yandan, iki kardeş arasında devam eden davalara bu son gelişmenin de eklendiği ve karşılıklı suçlamaların yer aldığı dosyaların kabardığı bildirildi. Şimdilik Ercan Deniz cephesinden bir açıklama yapılmış değil.
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özcan deniz, kefil, haciz
özcan deniz, kefil, haciz

Özcan Deniz'e haciz geldi: Geçmişimi çaldı şimdi de geleceğimi çalıyor

07:35 23.07.2025
© AA / Aişe Hümeyra BulovalıÖzcan Deniz
Özcan Deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AA / Aişe Hümeyra Bulovalı
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Ünlü sanatçı Özcan Deniz, kardeşi Ercan Deniz’in yıllar önce çektiği kredilere kefil oldu. Ancak ödenmeyen borçlar yüzünden tüm mal varlığına ve gelirine haciz geldi. “Geçmişimi çaldı, şimdi de geleceğimi çalıyor” sözleriyle isyan eden Deniz, hem ekonomik hem de duygusal açıdan büyük bir yıkım yaşıyor. Hukuk savaşı başladı.
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, kardeşi Ercan Deniz’in yıllar önce çektiği banka kredilerine kefil olmasının bedelini ağır ödüyor. Kardeşinin borçlarını ödememesi nedeniyle Özcan Deniz’in tüm mal varlığına ve gelirine haciz konuldu. Sanatçının, içinde bulunduğu ekonomik darboğazın ciddiyeti her geçen gün artarken, hem kişisel hem hukuki olarak zorlu bir sürece girdiği öğrenildi.
Özcan Deniz'in avukatı yaptığı açıklamada, bankanın öncelikli olarak Ercan Deniz'e ait ipotekli taşınmazlara başvurması gerektiğini fakat bunu yapmayarak doğrudan kefile yani Özcan Deniz'e icra uyguladığını belirtti.
© AA / Aişe Hümeyra BulovalıÖzcan Deniz
Özcan Deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
Özcan Deniz
© AA / Aişe Hümeyra Bulovalı
Sanatçı Özcan Deniz, yaşadığı durumla ilgili olarak adliye çıkışında basın mensuplarına kısa ama sert bir açıklama yaptı:
"Bu, Ercan Deniz’in ilk ihaneti değil. Geçmişimi çalan Ercan ve eşleri, şimdi de geleceğimi çalmaya çalışıyor. Buna asla izin vermeyeceğim."
Bu açıklamalar, aile içinde uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların artık tamamen gün yüzüne çıktığını gösterdi. Sanatçının yaşadığı mali krizin, projelerini de etkilediği; bazı dizi ve konser planlarını iptal etmek zorunda kaldığı belirtildi.
© AA / Erhan ElaldıÖzcan Deniz
Özcan Deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
Özcan Deniz
© AA / Erhan Elaldı
Haciz işlemleri nedeniyle banka hesaplarına ulaşamayan Özcan Deniz’in, kredi kartlarını dahi kullanamadığı iddia ediliyor.
Öte yandan, iki kardeş arasında devam eden davalara bu son gelişmenin de eklendiği ve karşılıklı suçlamaların yer aldığı dosyaların kabardığı bildirildi. Şimdilik Ercan Deniz cephesinden bir açıklama yapılmış değil.
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