Uzmanlar 'Bu bölgeye asla dokunmayın' diyerek yüzdeki 'ölüm üçgenini' açıkladı: Saatler içinde hayatınızı kaybedersiniz

ABD’de yaşayan Lish Marie, yüzündeki küçük bir sivilceyi sıktıktan sonra ölümcül riskle karşı karşıya kaldı. Doktorlar, ‘ölüm üçgeni’ olarak bilinen burun ve ağız çevresindeki enfeksiyonların beyne ulaşabileceği konusunda uyardı.

Lish Marie, burnunun altında çıkan sıradan bir sivilceyi sıktıktan kısa süre sonra yüzünün hızla şişmeye başladığını ve yüzünün yalnızca bir tarafını oynatabildiğini anlattı. Sosyal medyada deneyimini paylaşan Marie, “Gerçekten ölümle burun buruna geldiğimi hissettim” dedi.Acil serviste yoğun tedaviEnfeksiyonun kısa sürede ilerlemesi üzerine acile kaldırılan Marie’ye antibiyotik ve steroid içeren dört farklı ilaç verildi. Doktorlar, yüzünün sağ tarafındaki ciddi enfeksiyonu kontrol altına almak için hızlı müdahalede bulundu. Genç kadın birkaç gün içinde toparlansa da yaşadıklarını “hayati bir ders” olarak nitelendirdi.Ölüm üçgeni nedir?Ölüm üçgeni, yüzün burun kökü ile ağız köşeleri arasındaki bölgeyi tanımlıyor. Bu alandaki damarlar, doğrudan beynin derin bölgelerine ulaşıyor. Dermatologlar, bu bölgedeki enfeksiyonların felç, körlük, inme ve hatta ölüm gibi sonuçlara yol açabileceğini söylüyor.New Yorklu dermatolog Dr. Mark Strom, “Yüzün ortasındaki sivilceleri sıkmak özellikle risklidir. Bakteriler açık yaradan kana karışarak beyne ulaşabilir” diyerek uyardı.Sosyal medyada benzer vakalarMarie’nin hikâyesi TikTok ve Instagram’da binlerce kişiye ulaşırken, pek çok kullanıcı benzer deneyimlerini paylaştı. Bir kullanıcı kızının yüzünden ameliyat olduğunu, bir başkası ise oğlunun enfeksiyon nedeniyle günlerce hastanede kaldığını aktardı.Uzmanlardan kritik uyarıDermatolog Dr. Mamina Turegano, “Eğer sivilceye müdahale edilecekse mutlaka steril koşullarda yapılmalı, ancak ölüm üçgeni bölgesine kesinlikle dokunulmamalı” dedi. Uzmanlar, bu tür sivilcelerin yalnızca dermatologlar tarafından profesyonel yöntemlerle tedavi edilmesi gerektiğini vurguluyor.

