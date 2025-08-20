https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/okul-cantasi-en-az-2-bin-tlye-doluyor-kirtasiye-fiyatlari-velileri-zorluyor-1098715293.html

Okul çantası en az 2 bin TL’ye doluyor: Kırtasiye fiyatları velileri zorluyor

Okul çantası en az 2 bin TL’ye doluyor: Kırtasiye fiyatları velileri zorluyor

2025-2026 eğitim yılı öncesi kırtasiye fiyatları velileri zorluyor. Okul çantası en az 2 bin TL’ye doluyor. TÜKİD ve esnaf artışa dikkat çekerken, Ticaret Bakanlığı güvenli ürün için velilere uyarıda bulundu.

Okulların 8 Eylül’de açılmasına sayılı haftalar kala kırtasiyelerde hareketlilik başladı. Ürünlerde imalatçı ve ithalatçı düzeyinde %20-30, satış tarafında ise %50’lik artış gözlemleniyor. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde de geçen yıla göre fiyatların %45 yükseldiği kaydedildi.Çantalar geçen yıla göre daha pahalıGeçen yıl 500 TL’den başlayan okul çantaları bu yıl 600 TL seviyesinden satılıyor. Ortalama ürünlerde fiyat 800-900 TL olurken, ithal ya da lisanslı çantalarda rakam 1.200 TL’den 2.500 TL’ye kadar çıkıyor. Çanta, kalem, defter, boya, silgi ve diğer 20 ürünle hazırlanan bir okul çantasının maliyeti 2 bin TL’ye ulaştı.TÜKİD: “Çanta 2 bin liraya doluyor”Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Taha Keresteci, 2024’te kırtasiye fiyatlarının enflasyonun üzerinde arttığını, 2025’te ise artışların enflasyonun altında kaldığını söyledi. Keresteci, “Geçen yıl 1.600 TL’ye dolan çanta bu yıl 2 bin TL’ye çıkmış durumda. Çok düşük bütçeden yüksek bütçeye kadar çeşit bulunuyor, imalatçı ve ithalatçılar da kârlarından feragat ederek uygun fiyatlı ürün sunmaya çalışıyor” dedi.Esnaf: “Maliyetler bizi de zorluyor”İstanbul Defter ve Kırtasiye Malzemeleri İmalcileri ve Satıcıları Odası Başkanı Yavuz Tekçe ise maliyetlerin esnafı zorladığını belirterek, “Bir ürünü 15 liraya alıyoruz ama tüm giderlerle 40 liraya satmak zorunda kalıyoruz. Bu fiyatlar sadece dükkanı ayakta tutuyor. İnternet alışverişleri arttığı için esnafta okul sezonu artık 4 güne kadar düştü” ifadelerini kullandı.Bakanlıktan güvenli ürün uyarısıTicaret Bakanlığı, yeni dönem öncesinde denetimleri sıklaştırdı. Güvensiz ürünler toplatılırken, velilere şu uyarılar yapıldı:Okul alışverişinde kritik hafta yaklaşıyor2025-2026 eğitim yılının ilk dönemi 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okul alışverişlerinde asıl yoğunluğun son hafta yaşanması bekleniyor. Veliler artan fiyatlar nedeniyle alternatif arayışına girerken, uzmanlar güvenli ürün tercihi konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

