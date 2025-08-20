Okul çantası en az 2 bin TL’ye doluyor: Kırtasiye fiyatları velileri zorluyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/okul-cantasi-en-az-2-bin-tlye-doluyor-kirtasiye-fiyatlari-velileri-zorluyor-1098715293.html
Okulların 8 Eylül’de açılmasına sayılı haftalar kala kırtasiyelerde hareketlilik başladı. Ürünlerde imalatçı ve ithalatçı düzeyinde %20-30, satış tarafında ise %50’lik artış gözlemleniyor. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde de geçen yıla göre fiyatların %45 yükseldiği kaydedildi.Çantalar geçen yıla göre daha pahalıGeçen yıl 500 TL’den başlayan okul çantaları bu yıl 600 TL seviyesinden satılıyor. Ortalama ürünlerde fiyat 800-900 TL olurken, ithal ya da lisanslı çantalarda rakam 1.200 TL’den 2.500 TL’ye kadar çıkıyor. Çanta, kalem, defter, boya, silgi ve diğer 20 ürünle hazırlanan bir okul çantasının maliyeti 2 bin TL’ye ulaştı.TÜKİD: “Çanta 2 bin liraya doluyor”Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Taha Keresteci, 2024’te kırtasiye fiyatlarının enflasyonun üzerinde arttığını, 2025’te ise artışların enflasyonun altında kaldığını söyledi. Keresteci, “Geçen yıl 1.600 TL’ye dolan çanta bu yıl 2 bin TL’ye çıkmış durumda. Çok düşük bütçeden yüksek bütçeye kadar çeşit bulunuyor, imalatçı ve ithalatçılar da kârlarından feragat ederek uygun fiyatlı ürün sunmaya çalışıyor” dedi.Esnaf: “Maliyetler bizi de zorluyor”İstanbul Defter ve Kırtasiye Malzemeleri İmalcileri ve Satıcıları Odası Başkanı Yavuz Tekçe ise maliyetlerin esnafı zorladığını belirterek, “Bir ürünü 15 liraya alıyoruz ama tüm giderlerle 40 liraya satmak zorunda kalıyoruz. Bu fiyatlar sadece dükkanı ayakta tutuyor. İnternet alışverişleri arttığı için esnafta okul sezonu artık 4 güne kadar düştü” ifadelerini kullandı.Bakanlıktan güvenli ürün uyarısıTicaret Bakanlığı, yeni dönem öncesinde denetimleri sıklaştırdı. Güvensiz ürünler toplatılırken, velilere şu uyarılar yapıldı:Okul alışverişinde kritik hafta yaklaşıyor2025-2026 eğitim yılının ilk dönemi 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okul alışverişlerinde asıl yoğunluğun son hafta yaşanması bekleniyor. Veliler artan fiyatlar nedeniyle alternatif arayışına girerken, uzmanlar güvenli ürün tercihi konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
SON HABERLER
tr_TR
Okul çantası en az 2 bin TL’ye doluyor: Kırtasiye fiyatları velileri zorluyor
11:37 20.08.2025 (güncellendi: 11:42 20.08.2025)
2025-2026 eğitim-öğretim yılı için geri sayım sürerken kırtasiye fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. İmalatçı ve ithalatçı tarafında yüzde 20-30, esnafta ise yüzde 50’lere varan fiyat yükselişleri yaşanıyor. En düşük ürünlerle hazırlanan bir okul çantası artık 2 bin liradan başlıyor. Uzmanlar velileri güvenli ürün konusunda uyarıyor.
Okulların 8 Eylül’de açılmasına sayılı haftalar kala kırtasiyelerde hareketlilik başladı. Ürünlerde imalatçı ve ithalatçı düzeyinde %20-30, satış tarafında ise %50’lik artış gözlemleniyor. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde de geçen yıla göre fiyatların %45 yükseldiği kaydedildi.
Çantalar geçen yıla göre daha pahalı
Geçen yıl 500 TL’den
başlayan okul çantaları bu yıl 600 TL seviyesinden
satılıyor. Ortalama ürünlerde fiyat 800-900 TL
olurken, ithal ya da lisanslı çantalarda rakam 1.200 TL’den 2.500 TL’ye
kadar çıkıyor. Çanta, kalem, defter, boya, silgi ve diğer 20 ürünle hazırlanan bir okul çantasının maliyeti 2 bin TL’ye ulaştı.
TÜKİD: “Çanta 2 bin liraya doluyor”
Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Taha Keresteci, 2024’te kırtasiye fiyatlarının enflasyonun üzerinde arttığını, 2025’te ise artışların enflasyonun altında kaldığını söyledi. Keresteci, “Geçen yıl 1.600 TL’ye dolan çanta bu yıl 2 bin TL’ye çıkmış durumda. Çok düşük bütçeden yüksek bütçeye kadar çeşit bulunuyor, imalatçı ve ithalatçılar da kârlarından feragat ederek uygun fiyatlı ürün sunmaya çalışıyor” dedi.
Esnaf: “Maliyetler bizi de zorluyor”
İstanbul Defter ve Kırtasiye Malzemeleri İmalcileri ve Satıcıları Odası Başkanı Yavuz Tekçe ise maliyetlerin esnafı zorladığını belirterek, “Bir ürünü 15 liraya alıyoruz ama tüm giderlerle 40 liraya satmak zorunda kalıyoruz. Bu fiyatlar sadece dükkanı ayakta tutuyor. İnternet alışverişleri arttığı için esnafta okul sezonu artık 4 güne kadar düştü” ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan güvenli ürün uyarısı
Ticaret Bakanlığı
, yeni dönem öncesinde denetimleri sıklaştırdı. Güvensiz ürünler toplatılırken, velilere şu uyarılar yapıldı:
Türkçe uyarısı ve CE işareti
bulunan ürünler tercih edilmeli,
İmalatçı/ithalatçı bilgisi açıkça yazılı olmalı,
Oyuncak niteliği taşıyan ürünlerde yaş grubu uyarısına dikkat edilmeli,
Tekstil ürünlerinde içerik etiketleri okunabilir olmalı,
Şüpheli ürünler için “tuketici.gov.tr”
veya ALO 175
hattı kullanılmalı.
Okul alışverişinde kritik hafta yaklaşıyor
2025-2026 eğitim yılının ilk dönemi 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okul alışverişlerinde asıl yoğunluğun son hafta yaşanması bekleniyor. Veliler artan fiyatlar nedeniyle alternatif arayışına girerken, uzmanlar güvenli ürün tercihi konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.