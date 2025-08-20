https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/nijeryada-camiye-kanli-saldiri-50-kisi-oldu-onlarca-kisi-kacirildi-1098726885.html

Nijerya’da camiye kanlı saldırı: 50 kişi öldü, onlarca kişi kaçırıldı

Nijerya’da camiye kanlı saldırı: 50 kişi öldü, onlarca kişi kaçırıldı

Sputnik Türkiye

Nijerya'da sabah namazı sırasında camiye giren silahlı saldırganlar dehşet saçtı. En az 50 kişi yaşamını yitirirken, 60'tan fazla kişi kaçırıldı. Köy alevler...

Nijerya’nın Katsina eyaletindeki Unguwan Mantau köyü, tarihe kanlı bir saldırıyla geçti. Sabah namazı için camide toplanan onlarca kişi, motosikletlerle gelen silahlı grupların hedefi oldu. Tanıklar, saldırganların önce caminin içinde insanlara ateş açtığını, ardından köydeki evlere yöneldiğini anlattı.Hayatta kalan köy sakinlerinden Muhammed Abdullahi, ''İnsanlar namaz kılarken caminin içinde ateş açmaya başladılar. Komşum öldürüldü. Ben erken çıkmadığım için şanslıydım'' dedi. Birçok kadın ve genç kız, saldırganlar tarafından zorla götürüldü. Köyde çok sayıda ev ateşe verildi.Korkunç bilanço Yerel yetkililere göre en az 50 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 60 kişi ise kaçırıldı. Saldırıda bazı köylüler kurşunla vurulurken, 20 kişi yakılarak öldürüldü. Hastane yetkilisi Fatima Abakar, ''Morga 27 cenaze getirildi ama birçok kurban aileleri tarafından İslami usullere göre gömülmek üzere götürüldü'' açıklamasında bulundu.Polis sözcüsü, güvenlik güçlerinin saldırıyı engellemeye çalıştığını ancak saldırganların köyden kaçarken rastgele ateş açtığını söyledi. Saldırının ardından köyde büyük bir panik yaşandı. Evler kül olurken, geride geride çok sayıda yaralı kaldı.Son yıllarda Nijerya’nın kuzeybatısı, halkın haydut çeteleri diye adlandırdığı silahlı grupların hedefinde. Bu çeteler köylere baskınlar düzenleyerek sivilleri fidye için kaçırıyor, köyleri yakıyor ve tarım topluluklarından haraç alıyor.Bölgede korku hakimKöylüler, saldırıdan sonra büyük bir korku içinde. Bir yandan kaybettikleri yakınlarının acısını yaşıyorlar, diğer yandan kaçırılanların akıbetinden endişe ediyorlar. ''Kadınları ve kız çocuklarını sürükleyerek götürdüler. Köyümüzü karanlıkta bıraktılar'' diyen bir başka köylü, yaşanan dehşeti anlattı.

