İsveç’te cami çıkışında silahlı saldırı: 2 yaralı
İsveç’te cami çıkışında silahlı saldırı: 2 yaralı
İsveç’in Örebro kentinde bir cami yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Polis, olayın cuma namazı çıkışında meydana geldiğini ve... 15.08.2025, Sputnik Türkiye
İsveç’in Örebro kentinde cami yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.Yaralıların durumuna ilişkin net bilgi paylaşılmazken, olayla ilgili 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ön soruşturma başlatıldı. Saldırgan henüz yakalanamazken, saldırının camiyi mi yoksa belirli kişileri mi hedef aldığı bilinmiyor.
17:54 15.08.2025
İsveç’in Örebro kentinde bir cami yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Polis, olayın cuma namazı çıkışında meydana geldiğini ve yaralılardan en az birinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
İsveç’in Örebro kentinde cami yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.
Yaralıların durumuna ilişkin net bilgi paylaşılmazken, olayla ilgili 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ön soruşturma başlatıldı. Saldırgan henüz yakalanamazken, saldırının camiyi mi yoksa belirli kişileri mi hedef aldığı bilinmiyor.
İsveç'te son aylarda Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerini gerçekleştiren Iraklı Salwan Momika - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
DÜNYA
İsveç, Kuran yakma eylemiyle bilinen Momika'ya 1 yıllık oturma izni verdi
12 Temmuz 2024, 22:03
