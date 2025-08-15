https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/isvecte-cami-cikisinda-silahli-saldiri-2-yarali-1098619488.html

İsveç’te cami çıkışında silahlı saldırı: 2 yaralı

İsveç’in Örebro kentinde bir cami yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Polis, olayın cuma namazı çıkışında meydana geldiğini ve... 15.08.2025, Sputnik Türkiye

İsveç’in Örebro kentinde cami yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.Yaralıların durumuna ilişkin net bilgi paylaşılmazken, olayla ilgili 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ön soruşturma başlatıldı. Saldırgan henüz yakalanamazken, saldırının camiyi mi yoksa belirli kişileri mi hedef aldığı bilinmiyor.

