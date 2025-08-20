https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/netanyahuya-avustralyali-bakandan-cagri-guc-kac-kisiyi-havaya-ucuracaginizla-kac-cocugu-ac-1098717673.html
Netanyahu'ya Avustralyalı bakandan çağrı: Güç, kaç kişiyi havaya uçuracağınızla, kaç çocuğu aç bırakacağınızla ölçülmez
Netanyahu'ya Avustralyalı bakandan çağrı: Güç, kaç kişiyi havaya uçuracağınızla, kaç çocuğu aç bırakacağınızla ölçülmez
İsrail ve Avustralya arasında diplomatik kriz büyüyor. Netanyahu'nun Albanese'ye 'zayıf siyasetçi' demesinin ardından Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke çok...
Netanyahu'ya Avustralyalı bakandan çağrı: Güç, kaç kişiyi havaya uçuracağınızla, kaç çocuğu aç bırakacağınızla ölçülmez
13:05 20.08.2025 (güncellendi: 13:06 20.08.2025)
İsrail ve Avustralya arasında diplomatik kriz büyüyor. Netanyahu’nun Albanese’ye 'zayıf siyasetçi' demesinin ardından Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke çok sert cevap verdi.
Avustralya İçişleri Bakanlığı, İsrailli aşırı sağcı milletvekili Simcha Rothman’ın vizesini iptal etti. Gerekçe olarak Rothman’ın, Gazze’deki çocukları İsrail’in düşmanları olarak tanımlayan sözleri gösterildi. Bunun üzerine İsrail, Filistin’deki Avustralya temsilcilerinin vizelerini iptal ederek karşı hamle yaptı.
Burke’ten Netanyahu’ya sert çıkış
İçişleri Bakanı Tony Burke, kararı savundu ve Gazze’deki sivil ölümlerine dikkat çekti:
Güç, kaç kişiyi havaya uçurabileceğinizle ya da kaç çocuğu aç bırakabileceğinizle ölçülmez. Güç, Başbakan Albanese’nin yaptığı gibi doğrudan Netanyahu’ya gidip kararı yüzüne söylemektir.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise çok sert ifadeler kullandı. X hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:
Tarih, Albanese’yi olduğu kişi olarak hatırlayacak: İsrail’i satan ve Avustralya Yahudilerini yüzüstü bırakan zayıf bir siyasetçi.
Ayrıca Albanese’ye gönderdiği mektupta, Avustralya’nın Filistin’i tanıma kararını antisemitizm ateşine benzin dökmek olarak nitelendirdi.
Avustralya muhalefetinden eleştiri
Diğer bakanlar İsrail'e karşı tutumunda hükümete destek verse de muhalefet, hükümetin kararının Avustralya-İsrail ilişkilerini olumsuz etkilediğini savundu. İlişkilerin son yılların en düşük seviyesine gerilediğini belirten muhalefet temsilcileri, Rothman'ın vizesinin iptal edilmesinin ciddi bir diplomatik hata olduğunu ifade etti.