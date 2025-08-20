https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/netanyahuya-avustralyali-bakandan-cagri-guc-kac-kisiyi-havaya-ucuracaginizla-kac-cocugu-ac-1098717673.html

Netanyahu'ya Avustralyalı bakandan çağrı: Güç, kaç kişiyi havaya uçuracağınızla, kaç çocuğu aç bırakacağınızla ölçülmez

Avustralya İçişleri Bakanlığı, İsrailli aşırı sağcı milletvekili Simcha Rothman’ın vizesini iptal etti. Gerekçe olarak Rothman’ın, Gazze’deki çocukları İsrail’in düşmanları olarak tanımlayan sözleri gösterildi. Bunun üzerine İsrail, Filistin’deki Avustralya temsilcilerinin vizelerini iptal ederek karşı hamle yaptı.Burke’ten Netanyahu’ya sert çıkış İçişleri Bakanı Tony Burke, kararı savundu ve Gazze’deki sivil ölümlerine dikkat çekti: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise çok sert ifadeler kullandı. X hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı: Ayrıca Albanese’ye gönderdiği mektupta, Avustralya’nın Filistin’i tanıma kararını antisemitizm ateşine benzin dökmek olarak nitelendirdi.Avustralya muhalefetinden eleştiriDiğer bakanlar İsrail'e karşı tutumunda hükümete destek verse de muhalefet, hükümetin kararının Avustralya-İsrail ilişkilerini olumsuz etkilediğini savundu. İlişkilerin son yılların en düşük seviyesine gerilediğini belirten muhalefet temsilcileri, Rothman'ın vizesinin iptal edilmesinin ciddi bir diplomatik hata olduğunu ifade etti.

