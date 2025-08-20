Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/nato-genelkurmay-baskanlari-toplanti-yapacak-1098705552.html
NATO Genelkurmay Başkanları toplantı yapacak
NATO Genelkurmay Başkanları toplantı yapacak
Sputnik Türkiye
NATO Genelkurmay Başkanları bugün çevrimiçi toplantı yapacak. NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone, 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T03:55+0300
2025-08-20T03:55+0300
ukrayna kri̇zi̇
nato
toplantı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/12/1056471700_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_adb1cc755f3ea71903aaada8ef102571.jpg
NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone, NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarının 20 Ağustos’ta çevrimiçi bir toplantı gerçekleştireceğini duyurdu. Dragone, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 32 üye ülkenin genelkurmay başkanlarıyla video konferans yoluyla bir araya geleceğini belirtti.Dragone, toplantıya görev süresi boyunca ilk kez NATO Avrupa Kuvvetleri Komutanı Alekus Grinkeviç’in katılacağını ve Grinkeviç’ten Ukrayna’daki diplomatik çabaların ilerleyişi doğrultusunda “güncel güvenlik durumu” hakkında bilgi almayı beklediğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/trump-eger-putin-ve-ben-birbirimizi-anlamasaydik-bu-gercekten-bizi-bir-ulke-olarak-tehlikeli-bir-1098704919.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/12/1056471700_11:0:2740:2047_1920x0_80_0_0_856489a0e1cfb86fcb981578ece7e838.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nato, toplantı
nato, toplantı

NATO Genelkurmay Başkanları toplantı yapacak

03:55 20.08.2025
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Multimedya arşivine gidinNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2025
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
NATO Genelkurmay Başkanları bugün çevrimiçi toplantı yapacak. NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone,
NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone, NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarının 20 Ağustos’ta çevrimiçi bir toplantı gerçekleştireceğini duyurdu. Dragone, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 32 üye ülkenin genelkurmay başkanlarıyla video konferans yoluyla bir araya geleceğini belirtti.
Dragone, toplantıya görev süresi boyunca ilk kez NATO Avrupa Kuvvetleri Komutanı Alekus Grinkeviç’in katılacağını ve Grinkeviç’ten Ukrayna’daki diplomatik çabaların ilerleyişi doğrultusunda “güncel güvenlik durumu” hakkında bilgi almayı beklediğini ifade etti.
Putin-Trump basın açıklaması - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2025
DÜNYA
Trump: Eğer Putin ve ben birbirimizi anlamasaydık, bu gerçekten bizi bir ülke olarak tehlikeli bir duruma sokardı
02:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала