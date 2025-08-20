https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/nato-genelkurmay-baskanlari-toplanti-yapacak-1098705552.html
NATO Genelkurmay Başkanları toplantı yapacak
NATO Genelkurmay Başkanları toplantı yapacak
Sputnik Türkiye
NATO Genelkurmay Başkanları bugün çevrimiçi toplantı yapacak. NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone, 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T03:55+0300
2025-08-20T03:55+0300
2025-08-20T03:55+0300
ukrayna kri̇zi̇
nato
toplantı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/12/1056471700_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_adb1cc755f3ea71903aaada8ef102571.jpg
NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone, NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarının 20 Ağustos’ta çevrimiçi bir toplantı gerçekleştireceğini duyurdu. Dragone, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 32 üye ülkenin genelkurmay başkanlarıyla video konferans yoluyla bir araya geleceğini belirtti.Dragone, toplantıya görev süresi boyunca ilk kez NATO Avrupa Kuvvetleri Komutanı Alekus Grinkeviç’in katılacağını ve Grinkeviç’ten Ukrayna’daki diplomatik çabaların ilerleyişi doğrultusunda “güncel güvenlik durumu” hakkında bilgi almayı beklediğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/trump-eger-putin-ve-ben-birbirimizi-anlamasaydik-bu-gercekten-bizi-bir-ulke-olarak-tehlikeli-bir-1098704919.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/12/1056471700_11:0:2740:2047_1920x0_80_0_0_856489a0e1cfb86fcb981578ece7e838.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nato, toplantı
NATO Genelkurmay Başkanları toplantı yapacak
NATO Genelkurmay Başkanları bugün çevrimiçi toplantı yapacak. NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone,
NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone, NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarının 20 Ağustos’ta çevrimiçi bir toplantı gerçekleştireceğini duyurdu. Dragone, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 32 üye ülkenin genelkurmay başkanlarıyla video konferans yoluyla bir araya geleceğini belirtti.
Dragone, toplantıya görev süresi boyunca ilk kez NATO Avrupa Kuvvetleri Komutanı Alekus Grinkeviç’in katılacağını ve Grinkeviç’ten Ukrayna’daki diplomatik çabaların ilerleyişi doğrultusunda “güncel güvenlik durumu” hakkında bilgi almayı beklediğini ifade etti.