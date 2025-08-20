https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/nato-genelkurmay-baskanlari-toplanti-yapacak-1098705552.html

NATO Genelkurmay Başkanları toplantı yapacak

NATO Genelkurmay Başkanları toplantı yapacak

Sputnik Türkiye

NATO Genelkurmay Başkanları bugün çevrimiçi toplantı yapacak. NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone, 20.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-20T03:55+0300

2025-08-20T03:55+0300

2025-08-20T03:55+0300

ukrayna kri̇zi̇

nato

toplantı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/12/1056471700_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_adb1cc755f3ea71903aaada8ef102571.jpg

NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone, NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarının 20 Ağustos’ta çevrimiçi bir toplantı gerçekleştireceğini duyurdu. Dragone, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 32 üye ülkenin genelkurmay başkanlarıyla video konferans yoluyla bir araya geleceğini belirtti.Dragone, toplantıya görev süresi boyunca ilk kez NATO Avrupa Kuvvetleri Komutanı Alekus Grinkeviç’in katılacağını ve Grinkeviç’ten Ukrayna’daki diplomatik çabaların ilerleyişi doğrultusunda “güncel güvenlik durumu” hakkında bilgi almayı beklediğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/trump-eger-putin-ve-ben-birbirimizi-anlamasaydik-bu-gercekten-bizi-bir-ulke-olarak-tehlikeli-bir-1098704919.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, toplantı