Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu sona erdi: Haftaya Çarşamba ve Perşembe komisyon tekrar toplanacak
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu sona erdi: Haftaya Çarşamba ve Perşembe komisyon tekrar toplanacak
20.08.2025
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 5'inci toplantısı tamamlandı.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun haftaya 27 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00'de toplanacağını ve TBMM'nin eski başkanları, 28 Ağustos Perşembe günü 14.00'de toplanıp, Türkiye Barolar Birliği ve Hukukçular dinleneceğini açıkladı.Kurtulmuş, bugün ve dün dinlenen davetlilerin görüşlerinin komisyon tarafından kabul edilen görüşler olmadığını söyledi. Kurtulmuş, "Herkes kendi görüşünü ortaya koyuyor. Herkesin ortak söylediği şey sürece destek olacakları sürecin doğru bir süreç olduğu iyi yönetilmesi ve bir an evvel barış ve kardeşlik içerisinde tamamlanması gerektiği yönündeki görüşleridir. Ayrıca her bir grup kendi içerisinde bundan sonraki süreçleri katkı sunmak istediklerini ifade ettiler bunlar bizim açımızdan önemlidir" diye konuştu. Dinlenecek Meclis başkanları Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada önceki dönem Meclis Başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop'un sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerinin alınacağı ifade edildi.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu sona erdi: Haftaya Çarşamba ve Perşembe komisyon tekrar toplanacak
Meclis'te Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 5'inci toplantısı sona erdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun haftaya 27 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00'de toplanacağını ve TBMM'nin eski başkanları, 28 Ağustos Perşembe günü 14.00'de toplanıp, Türkiye Barolar Birliği ve Hukukçular dinleneceğini söyledi.
