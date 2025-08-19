https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/tbmmde-komisyonun-dorduncu-toplantisi-yapildi-sehit-aileleri-ve-gazilerin-temsilcileri-dinlendi--1098696976.html
TBMM'de komisyonun dördüncü toplantısı yapıldı: Şehit aileleri ve gazilerin temsilcileri dinlendi
TBMM’de komisyonun dördüncü toplantısı yapıldı: Şehit aileleri ve gazilerin temsilcileri dinlendi
Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dördüncü kez toplandı. Komisyon, terörle mücadelede yaralanıp... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dördüncü toplantısında şehit yakınları ve gazilerin temsilcileri sürece ilişkin düşüncelerini anlattı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Şimdiye kadar hiçbir pazarlık, herhangi bir al ver olmamıştır" dedi. Toplantıda da konuşan Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, genel af niteliğinde bir düzenleme istemediklerini söyledi.Şimdiye kadar hiçbir pazarlık, herhangi bir al ver olmamıştırKomisyonun açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Şimdiye kadar hiçbir pazarlık, herhangi bir al ver olmamıştır. TBMM hiçbir pazarlığın içinde olmadan hiçbir pazarlığın konusu olmadan, bu ülkede ezeli ve ebedi kardeşliğin tesis edilmesi için üzerinde düşen görevi yerine getirecektir. Bu açıdan şehitlerimizin her birisine minnet borçluyuz" dedi. Şehitlerin ailelerine de minnet borçlu olunduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Şehitlerimizin ailelerine de minnet borçlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Çok sayıda cenazesine katılmış şehit ailesiyle temas etmiş biri olarak şuna iftarla söyleyebilirim ki ne zaman hangi şehit yakınınız tabutun başında başın sağ olsun dediysek hepsinden ortak bir şekilde vatan sağ olsun cevap verdi. Ailelerinin bu dirayet olmasaydı şehitlerimizin mübarek kanları vatanın bölünmezliği için dökülmemiş olsaydı burada olmayacaktık." diye konuştu. Bakan Özdemir şehit yakınları için yapılanları anlattıTerörsüz Türkiye idealinin toplumsallaşması için çalıştıklarını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da önümüzdeki hafta Ahlat'ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan katılımıyla 'Terörsüz Türkiye Büyük Millet Buluşması'nı gerçekleştireceklerini söyledi. Bakan Göktaş sözlerini şöyle sürdürdü; "Sayın Cumhurbaşkanımızın şehit yakınları ve gazileri ile bir araya geleceği bu buluşmaları önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Öte yandan, Psikososyal destek programları, eğitim ve farkındalık kampanyaları, toplum temelli dayanışma etkinlikleri, kültürel ve sanatsal etkinlikler, kadın odaklı etkinlikler, çocuk ve genç odaklı etkinlikler kategorilerinde de ilave çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda yürütmekte olduğumuz çalışmalardan birkaç örneği de sizlerle paylaşmak istiyorum. Terörsüz Türkiye Buluşmaları ve Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası kapsamında, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizle istişarelerde bulunuyoruz. Bu çalışmayı Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerimizde başlattık, yaygınlaştırıyoruz. Muş, Bingöl, Karabük, Bartın ve Ankara'da şehit yakınları ve gazilerimizle görüşerek süreç ile ilgili taleplerini, önerilerini ve beklentilerini doğrudan dinledik." 'Şehit yakınlarının kaygıları var' Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, genel af niteliğinde bir düzenleme istemediklerini söyledi. Mustafa Işık, "Uzantılarının silah bırakmadığı sürece sadece PKK'nın silah bırakmasının bir anlamı olmayacağını vurguluyoruz. Terörist başını Kürtlerin tek temsilcisi olarak göstermek kardeşliğimize zarar vermektedir. Korkumuz teröristlerin cezasız kalmasıdır" ifadelerini kullandı. Işık, kısmi af ya da genel af konusunun gündeme gelmesini asla kabul etmediklerini belirterek, "Terörle mücadele yasasında bir değişiklik yapılmasını istemiyoruz" dedi.
TBMM’de komisyonun dördüncü toplantısı yapıldı: Şehit aileleri ve gazilerin temsilcileri dinlendi
Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dördüncü kez toplandı. Komisyon, terörle mücadelede yaralanıp gazi olanlarla şehit ailelerinin temsilcileri dinlendi. Temsilciler terörsüz Türkiye sürecine destek verirken endişelerini dile getirdiler.
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dördüncü toplantısında şehit yakınları ve gazilerin temsilcileri sürece ilişkin düşüncelerini anlattı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Şimdiye kadar hiçbir pazarlık, herhangi bir al ver olmamıştır" dedi. Toplantıda da konuşan Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, genel af niteliğinde bir düzenleme istemediklerini söyledi.
Şimdiye kadar hiçbir pazarlık, herhangi bir al ver olmamıştır
Komisyonun açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Şimdiye kadar hiçbir pazarlık, herhangi bir al ver olmamıştır. TBMM hiçbir pazarlığın içinde olmadan hiçbir pazarlığın konusu olmadan, bu ülkede ezeli ve ebedi kardeşliğin tesis edilmesi için üzerinde düşen görevi yerine getirecektir. Bu açıdan şehitlerimizin her birisine minnet borçluyuz" dedi.
Şehitlerin ailelerine de minnet borçlu olunduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Şehitlerimizin ailelerine de minnet borçlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Çok sayıda cenazesine katılmış şehit ailesiyle temas etmiş biri olarak şuna iftarla söyleyebilirim ki ne zaman hangi şehit yakınınız tabutun başında başın sağ olsun dediysek hepsinden ortak bir şekilde vatan sağ olsun cevap verdi. Ailelerinin bu dirayet olmasaydı şehitlerimizin mübarek kanları vatanın bölünmezliği için dökülmemiş olsaydı burada olmayacaktık." diye konuştu.
Bakan Özdemir şehit yakınları için yapılanları anlattı
Terörsüz Türkiye idealinin toplumsallaşması için çalıştıklarını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da önümüzdeki hafta Ahlat'ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan katılımıyla 'Terörsüz Türkiye Büyük Millet Buluşması'nı gerçekleştireceklerini söyledi.
Bakan Göktaş sözlerini şöyle sürdürdü;
"Sayın Cumhurbaşkanımızın şehit yakınları ve gazileri ile bir araya geleceği bu buluşmaları önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Öte yandan, Psikososyal destek programları, eğitim ve farkındalık kampanyaları, toplum temelli dayanışma etkinlikleri, kültürel ve sanatsal etkinlikler, kadın odaklı etkinlikler, çocuk ve genç odaklı etkinlikler kategorilerinde de ilave çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda yürütmekte olduğumuz çalışmalardan birkaç örneği de sizlerle paylaşmak istiyorum. Terörsüz Türkiye Buluşmaları ve Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası kapsamında, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizle istişarelerde bulunuyoruz. Bu çalışmayı Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerimizde başlattık, yaygınlaştırıyoruz. Muş, Bingöl, Karabük, Bartın ve Ankara'da şehit yakınları ve gazilerimizle görüşerek süreç ile ilgili taleplerini, önerilerini ve beklentilerini doğrudan dinledik.”
‘Şehit yakınlarının kaygıları var’
Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, genel af niteliğinde bir düzenleme istemediklerini söyledi. Mustafa Işık, "Uzantılarının silah bırakmadığı sürece sadece PKK'nın silah bırakmasının bir anlamı olmayacağını vurguluyoruz. Terörist başını Kürtlerin tek temsilcisi olarak göstermek kardeşliğimize zarar vermektedir. Korkumuz teröristlerin cezasız kalmasıdır" ifadelerini kullandı.
Işık, kısmi af ya da genel af konusunun gündeme gelmesini asla kabul etmediklerini belirterek, "Terörle mücadele yasasında bir değişiklik yapılmasını istemiyoruz" dedi.