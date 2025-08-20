Dev yanardağ alarm veriyor: Patlarsa deniz tabanı çökebilir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/dev-yanardag-alarm-veriyor-patlarsa-deniz-tabani-cokebilir-1098722759.html
2025-08-20T15:48+0300
2025-08-20T15:48+0300
2025-08-20T15:58+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098722624_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_0c9fc0f56a0c771672a1973871ed301d.jpg
15:48 20.08.2025 (güncellendi: 15:58 20.08.2025)
Pasifik okyanusunun bir mil altında bulunan dev yanardağ Axial Seamount, bu yıl patlayabilir. Uzmanlara göre en büyük risk, deniz tabanında çökme ve küçük de olsa tsunami ihtimali.
Bilim insanları, Pasifik’in kuzeybatısında Oregon kıyısına yakın bölgede bulunan Axial Seamount’ta olağanüstü hareketlilik tespit etti. Sadece bir günde 2.000’den fazla deprem kaydedildi. Bu durum, dev yanardağın patlamaya hazırlandığının işareti olabilir.
Bilim insanları en büyük riskin deniz tabanının çökmesi olduğunu söylüyor. Eğer yanardağın tamamı çökerse, büyük miktarda su yerinden oynayabilir. Bu da küçük de olsa bir tsunami riski demek. Ama uzmanlar bu ihtimalin düşük olduğunun altını çiziyor.
Axial Seamount daha önce de birçok kez patlamıştı. 1998, 2011 ve 2015 yıllarında yaşanan patlamalarda deniz tabanında ciddi çökmeler meydana geldi. Her seferinde deniz tabanı yükselip ardından çöktüğü üç olay yaşanmıştı. 1998’de 3 metre, 2011’de 2,4 metre, 2015’te 2,1 metre.
Yanardağın ne zaman patlayacağı bilinmiyor. Ancak uzmanlar, patlamadan önce görülen işaretlerin şu anda gözlemlendiğini belirtiyor. Bu da Axial’in bu yıl içinde harekete geçebileceği anlamına geliyor.