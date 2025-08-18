https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/hukumetten-memura-yeni-zam-teklifi-1098671015.html

Hükümetten memura yeni zam teklifi

Hükümetten memura yeni zam teklifi

Sputnik Türkiye

Hükümet, memurlar için 2026 ve 2027 yıllarına yönelik zam teklifini açıkladı. Teklif kapsamında 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7... 18.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-18T18:55+0300

2025-08-18T18:55+0300

2025-08-18T19:44+0300

türki̇ye

memur

memur-sen

memur zammı

memur maaşı

memur alımı

2025 emekli ve memur zammı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097974588_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_b0262c11d9d42780c39b56325f42d0aa.jpg

Hükümet, memurların maaşlarına yapılacak zam oranlarını içeren yeni teklifini sundu.Teklife göre, 2026 yılının ilk 6 ayında memurlara yüzde 11, ikinci 6 ayında ise yüzde 7 zam yapılması öngörülüyor. 2027 yılı için ise hem ilk hem de ikinci 6 aylık dönemde yüzde 4 artış teklif edildi.Memur-Sen'den ilk açıklama Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümetin son zam teklifi hakkında açıklama yaptı. Yalçın, "Bize sunulan 10+6 teklifinin üzerine 2 puan ekleyerek 11+7, 2026 yılına; 2027'ye ise 4+4 bırakıyoruz diyorlar. Bu rakamlarla son teklif diyorlar. Böyle bir şey yok, bu son teklif olamaz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/milyonlarin-gozu-saat-1830a-kilitlendi-memur-sendikalari-ve-bakan-isikhan-bir-araya-gelecek-1098669821.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

memur, memur-sen, memur zammı, memur maaşı, memur alımı, 2025 emekli ve memur zammı