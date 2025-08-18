https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/hukumetten-memura-yeni-zam-teklifi-1098671015.html
Hükümetten memura yeni zam teklifi
Hükümetten memura yeni zam teklifi
Sputnik Türkiye
Hükümet, memurlar için 2026 ve 2027 yıllarına yönelik zam teklifini açıkladı. Teklif kapsamında 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7... 18.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-18T18:55+0300
2025-08-18T18:55+0300
2025-08-18T19:44+0300
türki̇ye
memur
memur-sen
memur zammı
memur maaşı
memur alımı
2025 emekli ve memur zammı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097974588_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_b0262c11d9d42780c39b56325f42d0aa.jpg
Hükümet, memurların maaşlarına yapılacak zam oranlarını içeren yeni teklifini sundu.Teklife göre, 2026 yılının ilk 6 ayında memurlara yüzde 11, ikinci 6 ayında ise yüzde 7 zam yapılması öngörülüyor. 2027 yılı için ise hem ilk hem de ikinci 6 aylık dönemde yüzde 4 artış teklif edildi.Memur-Sen'den ilk açıklama Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümetin son zam teklifi hakkında açıklama yaptı. Yalçın, "Bize sunulan 10+6 teklifinin üzerine 2 puan ekleyerek 11+7, 2026 yılına; 2027'ye ise 4+4 bırakıyoruz diyorlar. Bu rakamlarla son teklif diyorlar. Böyle bir şey yok, bu son teklif olamaz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/milyonlarin-gozu-saat-1830a-kilitlendi-memur-sendikalari-ve-bakan-isikhan-bir-araya-gelecek-1098669821.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097974588_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bca2107e5f763226918673c91ecc54d0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
memur, memur-sen, memur zammı, memur maaşı, memur alımı, 2025 emekli ve memur zammı
memur, memur-sen, memur zammı, memur maaşı, memur alımı, 2025 emekli ve memur zammı
Hükümetten memura yeni zam teklifi
18:55 18.08.2025 (güncellendi: 19:44 18.08.2025)
Hükümet, memurlar için 2026 ve 2027 yıllarına yönelik zam teklifini açıkladı. Teklif kapsamında 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7; 2027'nin her iki dönemi için ise yüzde 4 zam önerildi.
Hükümet, memurların maaşlarına yapılacak zam oranlarını içeren yeni teklifini sundu.
Teklife göre, 2026 yılının ilk 6 ayında memurlara yüzde 11, ikinci 6 ayında ise yüzde 7 zam yapılması öngörülüyor. 2027 yılı için ise hem ilk hem de ikinci 6 aylık dönemde yüzde 4 artış teklif edildi.
Memur-Sen'den ilk açıklama
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümetin son zam teklifi hakkında açıklama yaptı. Yalçın, "Bize sunulan 10+6 teklifinin üzerine 2 puan ekleyerek 11+7, 2026 yılına; 2027'ye ise 4+4 bırakıyoruz diyorlar. Bu rakamlarla son teklif diyorlar. Böyle bir şey yok, bu son teklif olamaz" dedi.