Sahte medyuma kandı: Büyü bozma vaadiyle tüm parasını kaptırdı

İnternetten tanıştığı sahte medyumun tuzağına düşen 66 yaşındaki adam büyü bozma bahanesiyle 877 bin lirasını kaptırdı. 18.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-18T09:03+0300

2025-08-18T09:03+0300

2025-08-18T09:03+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/16/1043866544_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c9ac498a47a7942a088027ff9fc4915d.jpg

Beykoz'da yaşayan ve ailesiyle sorunları olan 66 yaşındaki Ahmet T., kendisine büyü yapıldığını düşününce internette tanıştığı 'sahte medyum'un tuzağına düştü. Ahmet T.'yi kendisinin ve ailesini üzerinde büyü olduğuna inandıran dolandırıcı, mağdurun 877 bin lirasını aldı. Büyü olduğuna inandırdıŞubat 2024'te internette dolaşırken 'medyumakim' isimli hesapla karşılaşan Ahmet T. bu hesapla telefonla iletişime geçti. Kendini "Akim" olarak tanıtan kişi, Ahmet T.'ye üzerinde ve ailesinde büyü olduğunu, bunun kaldırılmasının zor ve uzun bir süreç olacağını, para karşılığında bu işlemi yapabileceğini söyledi.Sabah'ın haberine göre, şaşadıklarından dolayı stres altında olan Ahmet T., teklifi kabul edince dolandırıcılık zincirinin ilk adımı atılmış oldu. İddiaya göre çaresiz adam, bu süreçte kendi hesabından farklı tarihlerde toplam 877 bin 38 lira para gönderdi. Ardından telefonları cevapsız kalan Ahmet T., dolandırıldığını anlayınca soluğu savcılıkta aldı. Talihsiz adamın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmanın sonucunda dolandırıcılık ağı ortaya çıktı.Parayı zincirleme şekilde farklı kişilere aktardıkları belirlendiSoruşturma kapsamında şüpheli Berat Ç.(20)'nin müştekinin paralarını kısa süre içinde diğer şüpheli Uğur Y.'nin hesabına aktardığı tespit edildi. Uğur Can Y.(20)'nin ise paraların bir kısmını ATM'den çektiği, bir kısmını da internet üzerinden başka hesaplara gönderdiği ortaya çıktı. Böylece müştekinin parası zincirleme şekilde farklı kişiler üzerinden el değiştirdi.Hesabımı kullandırdım savunmasıİfadesi alınan Şüpheli Berat Ç., hesabını "haftada 4 bin TL ödeme" vaadiyle Eylül K. isimli bir kadına verdiğini, mobil bankacılık şifresini de bu kişiye ilettiğini söyledi. Olayın ardından polis ifadeye çağırınca hesabının dolandırıcılıkta kullanıldığını öğrendiğini öne sürdü. Şüpheli Uğur Y. ise hesabını, bir arkadaşının isteği üzerine kullandırdığını iddia etti.10 yıla kadar hapsi istendiSavcılık, izlenen kamera kayıtlarında ATM'den para çeken kişinin Uğur Can Y. olduğunu tespit ederken şüphelilerin "hesaplarını kullandırma" savunmalarını suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirdi. Berat Ç.'nin, hesabını kullanan kişiyi tanımadığını söylemesinin inandırıcı bulunmadığı, Uğur Can Y.'nin ise iddiasını destekleyecek somut bir delil sunamadığı belirtildi. İki şüpheliye de "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

