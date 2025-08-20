https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/iznik-golunde-kaybolmustu-6-yasindaki-cocugun-cansiz-bedeni-bulundu-1098725535.html

İznik Gölü'nde kaybolmuştu: 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

İznik Gölü'nde kaybolmuştu: 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Ailesiyle geldiği İznik Gölü'nde kaybolan altı yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu. 20.08.2025

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde girdiği İznik Gölü'nde kaybolan 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.İki saat süren arama sonrası acı haber geldiBilecik'ten İznik Gölü yakınındaki çamlık alana ailesiyle piknik yapmak için gelen E.Ç, serinlemek için girdiği gölde bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi dalgıçlarının yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda E.Ç'nin cenazesine ulaşıldı. E.Ç'nin naaşı Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

