https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/iznik-golunde-kaybolmustu-6-yasindaki-cocugun-cansiz-bedeni-bulundu-1098725535.html
İznik Gölü'nde kaybolmuştu: 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
İznik Gölü'nde kaybolmuştu: 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
Sputnik Türkiye
Ailesiyle geldiği İznik Gölü'nde kaybolan altı yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu. 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T16:57+0300
2025-08-20T16:57+0300
2025-08-20T16:57+0300
türki̇ye
bursa
orhangazi
hayatını kaybetti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098725230_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_25bfa843fbe68748c41a794d8cb5daad.jpg
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde girdiği İznik Gölü'nde kaybolan 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.İki saat süren arama sonrası acı haber geldiBilecik'ten İznik Gölü yakınındaki çamlık alana ailesiyle piknik yapmak için gelen E.Ç, serinlemek için girdiği gölde bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi dalgıçlarının yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda E.Ç'nin cenazesine ulaşıldı. E.Ç'nin naaşı Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/kacak-gocmen-faciasi-4-duzensiz-gocmen-hayatini-kaybetti-1098661831.html
türki̇ye
bursa
orhangazi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098725230_387:0:1587:900_1920x0_80_0_0_6a43a61e4619ee34121d08ee3b5f3b5e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursa, orhangazi, hayatını kaybetti
bursa, orhangazi, hayatını kaybetti
İznik Gölü'nde kaybolmuştu: 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
Ailesiyle geldiği İznik Gölü'nde kaybolan altı yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde girdiği İznik Gölü'nde kaybolan 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
İki saat süren arama sonrası acı haber geldi
Bilecik'ten İznik Gölü yakınındaki çamlık alana ailesiyle piknik yapmak için gelen E.Ç, serinlemek için girdiği gölde bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi dalgıçlarının yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda E.Ç'nin cenazesine ulaşıldı. E.Ç'nin naaşı Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.