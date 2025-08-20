https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/izmirde-271-bin-897-kilogram-tavuk-urunu-muhafaza-altina-alindi-firma-hakkinda-yasal-islem-1098704785.html

İzmir'de 271 bin 897 kilogram tavuk ürünü muhafaza altına alındı: Firma hakkında yasal işlem başlatıldı

İzmir'de ihbar üzerine yapılan incelemelerde Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri 271 bin 897 kilogram muhtelif güvenilir olmayan... 20.08.2025, Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından İzmir'deki bir işletmede yapılan kontrol sonucunda 271 bin 897 kilogram muhtelif güvenilir olmayan tavuk ürünü bulundu.Müdürlüğün sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı."Alo 174 Gıda Hattı" ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden ihbar ve şikayetler geldiği belirtilerek, konuyla ilgili İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir işletmeye ait soğuk hava deposunda resmi kontrol gerçekleştirildi.Kontrolde dondurulma tarihleri ile depoya sevkiyat tarihlerinin uyuşmadığının, dondurulma tarihlerinin ileriye dönük işlendiğinin tespit edildiği bildiren açıklamada, "Bu durum, ürün stok raporları ve sevk irsaliyeleri üzerinden açıkça anlaşılmıştır" denildi.Bu tespitler sonucunda, 271 bin 897 kilogram muhtelif güvenilir olmayan tavuk ürünü ihtiyati tedbir amaçlı muhafaza altına alınırken, firma hakkında yasal işlem başlatıldı.

