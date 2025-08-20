https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/iyi-parti-genel-baskani-musavat-dervisogluna-operasyon-yapildi-tumor-tespit-edildi-1098724332.html
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na operasyon yapıldı: Tümör tespit edildi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na operasyon yapıldı: Tümör tespit edildi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, burnunda tespit edilen iyi huylu tümör nedeniyle geçtiğimiz hafta ameliyat oldu. Operasyonun başarılı geçtiği...
Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun sağlık durumuna dair bilgi paylaştı. Saymaz’ın aktardığına göre, Dervişoğlu geçtiğimiz hafta burun rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde burnunda tümör tespit edildi.Ameliyat başarılı geçtiDoktorların yaptığı detaylı inceleme sonucunda tümörün iyi huylu olduğu belirlendi. Ardından gerçekleştirilen operasyonla tümör alındı. Operasyonun başarıyla tamamlandığı ve Dervişoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Beş günlük istirahatin ardından mesaiye döndüAmeliyatın ardından evinde beş gün dinlenen Dervişoğlu, sağlık sürecini tamamladıktan sonra yeniden parti mesaisine başladı. İYİ Parti çevrelerinden edinilen bilgilere göre, genel başkanın sağlık durumunun stabil olduğu ve görevini sürdürdüğü ifade edildi.
Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun sağlık durumuna dair bilgi paylaştı. Saymaz’ın aktardığına göre, Dervişoğlu geçtiğimiz hafta burun rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde burnunda tümör tespit edildi.
Doktorların yaptığı detaylı inceleme sonucunda tümörün iyi huylu olduğu belirlendi. Ardından gerçekleştirilen operasyonla tümör alındı. Operasyonun başarıyla tamamlandığı ve Dervişoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Beş günlük istirahatin ardından mesaiye döndü
Ameliyatın ardından evinde beş gün dinlenen Dervişoğlu, sağlık sürecini tamamladıktan sonra yeniden parti mesaisine başladı. İYİ Parti çevrelerinden edinilen bilgilere göre, genel başkanın sağlık durumunun stabil olduğu ve görevini sürdürdüğü ifade edildi.