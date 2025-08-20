https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/italyan-basin-federasyonundan-meloniye-tepki-bu-saygisizliktir-1098705652.html

İtalyan Basın Federasyonu’ndan Meloni’ye tepki: ‘Bu saygısızlıktır’

İtalyan Basın Federasyonu’ndan Meloni’ye tepki: ‘Bu saygısızlıktır’

Sputnik Türkiye

İtalyan Basın Federasyonu, Meloni'yi Washington zirvesinde soruları yanıtlamaması ve Ben asla İtalyan basınıyla konuşmak istemem” demesinden dolayı... 20.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-20T04:07+0300

2025-08-20T04:07+0300

2025-08-20T04:07+0300

dünya

giorgia meloni

i̇talya

basın

basın özgürlüğü

propaganda

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074346541_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fa2bb388d20fe65d228636d1f3193a33.jpg

İtalyan Basın Federasyonu (FNSI), İtalya Başbakan Giorgia Meloni’yi, ABD ve AB liderleriyle Beyaz Saray’daki görüşmesinde İtalyan gazetecilerle konuşmak istemediğini dile getirmesinin ardından saygısızlıkla itham etti.Washington’daki zirvenin ardından Meloni, ABD Başkanı Donald Trump’ın gazetecilere yönelik hevesini yarı şaka biçiminde değerlendirdi. Kameralara yansıyan açıklamasında, “Ben asla İtalyan basınıyla konuşmak istemem” ifadesini kullandı.FNSI Genel Sekreteri Alessandra Costante, “Yıllar içinde basın toplantılarının yerini, görüş ve sorulara kulak verilmeden yapılan uzun çevrim içi monologlarla ikame etti. Bu, bilgi değil, propagandadır” sözleriyle eleştirisini dile getirdi.Costante’ye göre Meloni’nin çıkışı, İtalyan medyasıyla ilişkilerindeki gerginliğin göstergesi niteliğinde.Costante açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/trump-eger-putin-ve-ben-birbirimizi-anlamasaydik-bu-gercekten-bizi-bir-ulke-olarak-tehlikeli-bir-1098704919.html

i̇talya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

giorgia meloni, i̇talya, basın, basın özgürlüğü, propaganda