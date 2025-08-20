https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/italyan-basin-federasyonundan-meloniye-tepki-bu-saygisizliktir-1098705652.html
İtalyan Basın Federasyonu’ndan Meloni’ye tepki: ‘Bu saygısızlıktır’
İtalyan Basın Federasyonu, Meloni'yi Washington zirvesinde soruları yanıtlamaması ve Ben asla İtalyan basınıyla konuşmak istemem” demesinden dolayı... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
dünya
giorgia meloni
i̇talya
basın
basın özgürlüğü
propaganda
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074346541_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fa2bb388d20fe65d228636d1f3193a33.jpg
İtalyan Basın Federasyonu (FNSI), İtalya Başbakan Giorgia Meloni’yi, ABD ve AB liderleriyle Beyaz Saray’daki görüşmesinde İtalyan gazetecilerle konuşmak istemediğini dile getirmesinin ardından saygısızlıkla itham etti.Washington’daki zirvenin ardından Meloni, ABD Başkanı Donald Trump’ın gazetecilere yönelik hevesini yarı şaka biçiminde değerlendirdi. Kameralara yansıyan açıklamasında, “Ben asla İtalyan basınıyla konuşmak istemem” ifadesini kullandı.FNSI Genel Sekreteri Alessandra Costante, “Yıllar içinde basın toplantılarının yerini, görüş ve sorulara kulak verilmeden yapılan uzun çevrim içi monologlarla ikame etti. Bu, bilgi değil, propagandadır” sözleriyle eleştirisini dile getirdi.Costante’ye göre Meloni’nin çıkışı, İtalyan medyasıyla ilişkilerindeki gerginliğin göstergesi niteliğinde.Costante açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
i̇talya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074346541_136:0:784:486_1920x0_80_0_0_8be9908bcc276cff2bcff36a14481a38.jpg
