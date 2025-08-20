https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/istanbulda-okul-servislerine-yuzde-50-personel-servislerine-yuzde-100-zam-talep-edildi-1098716774.html
İstanbul'da okul servislerine yüzde 50, personel servislerine yüzde 100 zam talep edildi
İstanbul'da okul servislerine yüzde 50, personel servislerine yüzde 100 zam talep edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, yeni dönem için servis ücretlerine zam talebinde bulunduklarını açıkladı. Oda, okul... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T12:08+0300
2025-08-20T12:08+0300
2025-08-20T12:08+0300
servis
ekonomi̇
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ukome
zam
okul servisi
okul servis minibüsü
işçi
i̇şçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0e/1089197252_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33f22b7439c8fff8ef0a5026c28b9b6a.jpg
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, yeni eğitim-öğretim yılı ve iş dünyasında artan maliyetlere dikkat çekerek belediyeye zam talebinde bulunduklarını duyurdu. Sinar, okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için ise yüzde 100 zam istediklerini açıkladı.Gerekçe: Artan maliyetlerSinar, servisçilerin akaryakıt, bakım ve sigorta gibi kalemlerde ciddi maliyet artışıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, “Esnafımız mevcut ücretlerle hizmet vermekte zorlanıyor. Bu nedenle hem okul hem de personel servisleri için zam talebinde bulunduk” dedi.Belediye değerlendirecekServis ücretlerine yapılacak zam oranı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından değerlendirilecek. Talebin kabul edilmesi halinde, yeni ücretler önümüzdeki haftalarda açıklanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/okul-cantasi-en-az-2-bin-tlye-doluyor-kirtasiye-fiyatlari-velileri-zorluyor-1098715293.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0e/1089197252_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a079edecc21d875bfa4db97f6550df54.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
servis, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ukome, zam, okul servisi, okul servis minibüsü, işçi, i̇şçi
servis, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ukome, zam, okul servisi, okul servis minibüsü, işçi, i̇şçi
İstanbul'da okul servislerine yüzde 50, personel servislerine yüzde 100 zam talep edildi
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, yeni dönem için servis ücretlerine zam talebinde bulunduklarını açıkladı. Oda, okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için ise yüzde 100 oranında artış yapılmasını istiyor. Kararın belediye tarafından değerlendirileceği belirtildi.
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, yeni eğitim-öğretim yılı ve iş dünyasında artan maliyetlere dikkat çekerek belediyeye zam talebinde bulunduklarını duyurdu. Sinar, okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için ise yüzde 100 zam istediklerini açıkladı.
Gerekçe: Artan maliyetler
Sinar, servisçilerin akaryakıt, bakım ve sigorta gibi kalemlerde ciddi maliyet artışıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, “Esnafımız mevcut ücretlerle hizmet vermekte zorlanıyor. Bu nedenle hem okul hem de personel servisleri için zam talebinde bulunduk” dedi.
Servis ücretlerine yapılacak zam oranı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından değerlendirilecek. Talebin kabul edilmesi halinde, yeni ücretler önümüzdeki haftalarda açıklanacak.