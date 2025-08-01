https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/bogazda-son-sefer-arabali-vapur-kaldirildi-1098293433.html

Boğaz'da son sefer: Arabalı vapur kaldırıldı

Boğaz'da son sefer: Arabalı vapur kaldırıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'daki köprü trafiğini rahatlatması amacıyla hizmet veren İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında son sefer yapıldı. Hattın kapatılmasının gerekçesi... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T09:49+0300

2025-08-01T09:49+0300

2025-08-01T09:49+0300

türki̇ye

arabalı vapur

i̇stinye

sefer

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Köprü trafiğinin azalması amacıyla sekiz yıldır hizmet veren İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında seferler son buldu.İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı çalışmayacakİstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından işletilen arabalı vapurlar hafta içi Sarıyer ve Beykoz ilçeleri arasında karşılıklı 46'şar sefer gerçekleştiriyordu.Sebep maliyetAncak maliyetlerin yüksekliği nedeniyle hat kapatıldı.NTV'nin haberine göre bölge sakinleri hattın kapatılmasından şikayetçi. "Bizim için hiç iyi olmadı. Trafikten dolayı İstanbul'da hiçbir yere gidemiyorsunuz." diyen bir vatandaş, "Buradan 10 dakikada Beykoz'a geçiyorduk." şeklinde konuştu.Deniz dolmuşları hizmet verecekDeniz dolmuşları da arabalı vapur sefer saatlerinde çalışacak. Çubuklu İskelesi'nde "Park et-Devam et" anlayışı ile otopark hizmet verecek.Her iki iskeleye de ek İETT otobüsleri konulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/istanbullular-dikkat-arabali-vapur-hatti-kaldiriliyor-1097708226.html

türki̇ye

i̇stinye

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