https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/bogazda-son-sefer-arabali-vapur-kaldirildi-1098293433.html
Boğaz'da son sefer: Arabalı vapur kaldırıldı
Boğaz'da son sefer: Arabalı vapur kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'daki köprü trafiğini rahatlatması amacıyla hizmet veren İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında son sefer yapıldı. Hattın kapatılmasının gerekçesi... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T09:49+0300
2025-08-01T09:49+0300
2025-08-01T09:49+0300
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arabalı vapur
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Köprü trafiğinin azalması amacıyla sekiz yıldır hizmet veren İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında seferler son buldu.İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı çalışmayacakİstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından işletilen arabalı vapurlar hafta içi Sarıyer ve Beykoz ilçeleri arasında karşılıklı 46'şar sefer gerçekleştiriyordu.Sebep maliyetAncak maliyetlerin yüksekliği nedeniyle hat kapatıldı.NTV'nin haberine göre bölge sakinleri hattın kapatılmasından şikayetçi. "Bizim için hiç iyi olmadı. Trafikten dolayı İstanbul'da hiçbir yere gidemiyorsunuz." diyen bir vatandaş, "Buradan 10 dakikada Beykoz'a geçiyorduk." şeklinde konuştu.Deniz dolmuşları hizmet verecekDeniz dolmuşları da arabalı vapur sefer saatlerinde çalışacak. Çubuklu İskelesi'nde "Park et-Devam et" anlayışı ile otopark hizmet verecek.Her iki iskeleye de ek İETT otobüsleri konulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/istanbullular-dikkat-arabali-vapur-hatti-kaldiriliyor-1097708226.html
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Boğaz'da son sefer: Arabalı vapur kaldırıldı
İstanbul'daki köprü trafiğini rahatlatması amacıyla hizmet veren İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında son sefer yapıldı. Hattın kapatılmasının gerekçesi, gelirlerin, giderleri karşılamaması. Arabalı vapur yerine deniz dolmuşları hizmet verecek.
Köprü trafiğinin azalması amacıyla sekiz yıldır hizmet veren İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında seferler son buldu.
İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı çalışmayacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından işletilen arabalı vapurlar hafta içi Sarıyer ve Beykoz ilçeleri arasında karşılıklı 46'şar sefer gerçekleştiriyordu.
Ancak maliyetlerin yüksekliği nedeniyle hat kapatıldı.
NTV'nin haberine göre bölge sakinleri hattın kapatılmasından şikayetçi. "Bizim için hiç iyi olmadı. Trafikten dolayı İstanbul'da hiçbir yere gidemiyorsunuz." diyen bir vatandaş, "Buradan 10 dakikada Beykoz'a geçiyorduk." şeklinde konuştu.
Deniz dolmuşları hizmet verecek
Deniz dolmuşları da arabalı vapur sefer saatlerinde çalışacak. Çubuklu İskelesi'nde "Park et-Devam et" anlayışı ile otopark hizmet verecek.
Her iki iskeleye de ek İETT otobüsleri konulacak.