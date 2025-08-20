https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1098729210.html

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

İstanbul'da kısa süreli bir deprem hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

İstanbul Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi'ne göre; Marmara Denizi'nde saat 19.57'de kaydedilen sarsıntının derinliği 8.8 kilometre olarak ölçüldü. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, sarsıntı sonrası henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

