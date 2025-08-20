https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1098729210.html
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kısa süreli bir deprem hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
İstanbul Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi'ne göre; Marmara Denizi'nde saat 19.57'de kaydedilen sarsıntının derinliği 8.8 kilometre olarak ölçüldü. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, sarsıntı sonrası henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi
20:12 20.08.2025 (güncellendi: 20:50 20.08.2025)
İstanbul'da kısa süreli bir deprem hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Halk arasında kısa süreli panik yaşanırken, can veya mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmadı.
İstanbul Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'ne göre; Marmara Denizi'nde saat 19.57'de kaydedilen sarsıntının derinliği 8.8 kilometre olarak ölçüldü. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
Yetkililer, sarsıntı sonrası henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.