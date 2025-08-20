Türkiye
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
'İşsizlik ölçüm tekniklerinin günün ihtiyaçlarına göre güncellenmesi gerekiyor'
'İşsizlik ölçüm tekniklerinin günün ihtiyaçlarına göre güncellenmesi gerekiyor'
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yılın ikinci çeyreğini kapsayan “İşgücü İstatistikleri”ne göre, 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı 3 milyon 34 bin olarak... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında açıklanan verileri değerlendirdi.Çağatay, TÜİK’in açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranının gerçeği yansıtmadığını savunarak şunları söyledi:İşsizlik verilerinin toplanma yöntemini eleştiren Çağatay, şöyle konuştu:Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) standartlarının Türkiye’de uygulanmadığını vurgulayan Çağatay, sözlerini şöyle noktaladı:
'İşsizlik ölçüm tekniklerinin günün ihtiyaçlarına göre güncellenmesi gerekiyor'

09:27 20.08.2025
seyir hali
Abone ol
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yılın ikinci çeyreğini kapsayan “İşgücü İstatistikleri”ne göre, 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı 3 milyon 34 bin olarak belirlendi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,6 olurken, atıl işgücü oranı 3,5 puanlık artışla yüzde 32’ye yükseldi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında açıklanan verileri değerlendirdi.
Çağatay, TÜİK’in açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranının gerçeği yansıtmadığını savunarak şunları söyledi:

Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminde bulunduğu süre boyunca işsizlikte herhangi bir gerileme olmadı. Pandemi dönemindeki yüzde 28,3’lük geniş tanımlı işsizlik oranını bile arar hale geldik. Bugün bu oran yüzde 31,6’ya çıkmış durumda. Enflasyonda da, dış ticaret açığında da, bütçe açığında da tablo değişmiş değil.
İşsizlik verilerinin toplanma yöntemini eleştiren Çağatay, şöyle konuştu:
TÜİK anketlerinde bir kişi son dört haftada bir gün bile çalışmışsa işsiz sayılmıyor. Üç saatlik bir işte çalışmış olsa dahi işsiz kategorisinden çıkarılıyor. Hatta iş arama yöntemleri arasında sadece eş-dost aracılığıyla iş arayanlar da işsiz kabul edilmiyor. Bu yöntemle işsizlik olduğundan düşük gösteriliyor.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) standartlarının Türkiye’de uygulanmadığını vurgulayan Çağatay, sözlerini şöyle noktaladı:

Devletin veri toplama yöntemi bilimsel değildir. Evrensel standartlara göre düzenlenmesi gerekiyor. Aksi halde açıklanan rakamların güvenilirliği kalmıyor. İşsizlik ölçüm tekniklerinin günün ihtiyaçlarına göre güncellenmesi gerekiyor. Geniş tanımlı işsizlik oranının gerçekte çok daha yüksek.

