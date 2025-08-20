'İşsizlik ölçüm tekniklerinin günün ihtiyaçlarına göre güncellenmesi gerekiyor'

TÜİK anketlerinde bir kişi son dört haftada bir gün bile çalışmışsa işsiz sayılmıyor. Üç saatlik bir işte çalışmış olsa dahi işsiz kategorisinden çıkarılıyor. Hatta iş arama yöntemleri arasında sadece eş-dost aracılığıyla iş arayanlar da işsiz kabul edilmiyor. Bu yöntemle işsizlik olduğundan düşük gösteriliyor.