Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/iran-basini-cumhurbaskani-pezeskiyan-israil-saldirisinda-yaralandi-1097852884.html
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail saldırısında yaralandı
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail saldırısında yaralandı
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın İsrail’in 16 Haziran’da Tahran’a düzenlediği bir saldırıda yaralandığı bildirildi. 13.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-13T16:08+0300
2025-07-13T16:08+0300
dünya
i̇ran
fars haber ajansı
mesud pezeşkiyan
i̇srail
tahran
i̇ran yüksek ulusal güvenlik konseyi
saldırı
yaralanma
hizbullah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0d/1097852411_0:14:746:433_1920x0_80_0_0_0846f27b24870e3b142db7f1e5df85ea.png
İran’ın yarı resmi Fars haber ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail’in 16 Haziran’da Tahran’a düzenlediği bir saldırı sırasında bacaklarından hafif yaralandı.Haberde, “Saldırı 16 Haziran öğleden önce, Tahran'ın batısındaki bir binada Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı yapılırken düzenlendi. Tahliye sırasında cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere çok sayıda yetkili bacaklarından hafif yaralandı” ifadelerine yer verildi.Habere göre söz konusu saldırı planı, İsrail'in Eylül 2024'te Hizbullah'ın Beyrut'un güneyindeki karargahını bombalaması sırasında örgütün o zamanki Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın ölümüyle sonuçlanan operasyonu andırdı.Saldırıda kaçış yollarını engellemek ve hava akışını kesmek için 6 bomba ya da füze fırlatılarak binanın giriş ve çıkışlarının hedef alındığı ileri sürülen haberde, saldırıda Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile birlikte bulunan diğer yetkililerin de yaralandığı kaydedildi.Patlamaların ardından binadaki elektriklerin kesildiğine dikkat çekilen haberde, ancak toplantıya katılan yetkililerin önceden belirlenmiş acil çıkış kapısından binayı terk edebildikleri ifade edildi. Ajans, İsrail tarafının bu saldırıyı gerçekleştirmek için edindiği bilgilerin doğruluğunun, bu olayda bir casusun parmağının olabileceği yönünde değerlendirmelere yol açtığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-abdnin-saldirisi-nptyi-bozdu-1097393614.html
i̇ran
i̇srail
tahran
beyrut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0d/1097852411_49:0:680:473_1920x0_80_0_0_ce44f1b45554903d214f972a2d913933.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, fars haber ajansı, mesud pezeşkiyan, i̇srail, tahran, i̇ran yüksek ulusal güvenlik konseyi, saldırı, yaralanma, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, beyrut
i̇ran, fars haber ajansı, mesud pezeşkiyan, i̇srail, tahran, i̇ran yüksek ulusal güvenlik konseyi, saldırı, yaralanma, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, beyrut

İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail saldırısında yaralandı

16:08 13.07.2025
© Sputnik / Majid SaeediMesud Pezeşkiyan
Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2025
© Sputnik / Majid Saeedi
Abone ol
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın İsrail’in 16 Haziran’da Tahran’a düzenlediği bir saldırıda yaralandığı bildirildi.
İran’ın yarı resmi Fars haber ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail’in 16 Haziran’da Tahran’a düzenlediği bir saldırı sırasında bacaklarından hafif yaralandı.
Haberde, “Saldırı 16 Haziran öğleden önce, Tahran'ın batısındaki bir binada Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı yapılırken düzenlendi. Tahliye sırasında cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere çok sayıda yetkili bacaklarından hafif yaralandı” ifadelerine yer verildi.
Habere göre söz konusu saldırı planı, İsrail'in Eylül 2024'te Hizbullah'ın Beyrut'un güneyindeki karargahını bombalaması sırasında örgütün o zamanki Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın ölümüyle sonuçlanan operasyonu andırdı.
Saldırıda kaçış yollarını engellemek ve hava akışını kesmek için 6 bomba ya da füze fırlatılarak binanın giriş ve çıkışlarının hedef alındığı ileri sürülen haberde, saldırıda Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile birlikte bulunan diğer yetkililerin de yaralandığı kaydedildi.
Patlamaların ardından binadaki elektriklerin kesildiğine dikkat çekilen haberde, ancak toplantıya katılan yetkililerin önceden belirlenmiş acil çıkış kapısından binayı terk edebildikleri ifade edildi. Ajans, İsrail tarafının bu saldırıyı gerçekleştirmek için edindiği bilgilerin doğruluğunun, bu olayda bir casusun parmağının olabileceği yönünde değerlendirmelere yol açtığını ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
DÜNYA
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD’nin saldırısı NPT’yi bozdu
27 Haziran , 14:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала