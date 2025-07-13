https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/iran-basini-cumhurbaskani-pezeskiyan-israil-saldirisinda-yaralandi-1097852884.html
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail saldırısında yaralandı
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail saldırısında yaralandı
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın İsrail’in 16 Haziran’da Tahran’a düzenlediği bir saldırıda yaralandığı bildirildi. 13.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-13T16:08+0300
2025-07-13T16:08+0300
2025-07-13T16:08+0300
dünya
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fars haber ajansı
mesud pezeşkiyan
i̇srail
tahran
i̇ran yüksek ulusal güvenlik konseyi
saldırı
yaralanma
hizbullah
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İran’ın yarı resmi Fars haber ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail’in 16 Haziran’da Tahran’a düzenlediği bir saldırı sırasında bacaklarından hafif yaralandı.Haberde, “Saldırı 16 Haziran öğleden önce, Tahran'ın batısındaki bir binada Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı yapılırken düzenlendi. Tahliye sırasında cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere çok sayıda yetkili bacaklarından hafif yaralandı” ifadelerine yer verildi.Habere göre söz konusu saldırı planı, İsrail'in Eylül 2024'te Hizbullah'ın Beyrut'un güneyindeki karargahını bombalaması sırasında örgütün o zamanki Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın ölümüyle sonuçlanan operasyonu andırdı.Saldırıda kaçış yollarını engellemek ve hava akışını kesmek için 6 bomba ya da füze fırlatılarak binanın giriş ve çıkışlarının hedef alındığı ileri sürülen haberde, saldırıda Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile birlikte bulunan diğer yetkililerin de yaralandığı kaydedildi.Patlamaların ardından binadaki elektriklerin kesildiğine dikkat çekilen haberde, ancak toplantıya katılan yetkililerin önceden belirlenmiş acil çıkış kapısından binayı terk edebildikleri ifade edildi. Ajans, İsrail tarafının bu saldırıyı gerçekleştirmek için edindiği bilgilerin doğruluğunun, bu olayda bir casusun parmağının olabileceği yönünde değerlendirmelere yol açtığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-abdnin-saldirisi-nptyi-bozdu-1097393614.html
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i̇ran, fars haber ajansı, mesud pezeşkiyan, i̇srail, tahran, i̇ran yüksek ulusal güvenlik konseyi, saldırı, yaralanma, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, beyrut
i̇ran, fars haber ajansı, mesud pezeşkiyan, i̇srail, tahran, i̇ran yüksek ulusal güvenlik konseyi, saldırı, yaralanma, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, beyrut
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail saldırısında yaralandı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın İsrail’in 16 Haziran’da Tahran’a düzenlediği bir saldırıda yaralandığı bildirildi.
İran’ın yarı resmi Fars haber ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail’in 16 Haziran’da Tahran’a düzenlediği bir saldırı sırasında bacaklarından hafif yaralandı.
Haberde, “Saldırı 16 Haziran öğleden önce, Tahran'ın batısındaki bir binada Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı yapılırken düzenlendi. Tahliye sırasında cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere çok sayıda yetkili bacaklarından hafif yaralandı” ifadelerine yer verildi.
Habere göre söz konusu saldırı planı, İsrail'in Eylül 2024'te Hizbullah'ın Beyrut'un güneyindeki karargahını bombalaması sırasında örgütün o zamanki Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın ölümüyle sonuçlanan operasyonu andırdı.
Saldırıda kaçış yollarını engellemek ve hava akışını kesmek için 6 bomba ya da füze fırlatılarak binanın giriş ve çıkışlarının hedef alındığı ileri sürülen haberde, saldırıda Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile birlikte bulunan diğer yetkililerin de yaralandığı kaydedildi.
Patlamaların ardından binadaki elektriklerin kesildiğine dikkat çekilen haberde, ancak toplantıya katılan yetkililerin önceden belirlenmiş acil çıkış kapısından binayı terk edebildikleri ifade edildi. Ajans, İsrail tarafının bu saldırıyı gerçekleştirmek için edindiği bilgilerin doğruluğunun, bu olayda bir casusun parmağının olabileceği yönünde değerlendirmelere yol açtığını ifade etti.