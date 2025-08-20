https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/1-milyon-takipcili-yayinci-son-canli-yayininda-hayatini-kaybetti-aylarca-asagilanip-istismar-edildi-1098714181.html
1 milyon takipçili yayıncı, son canlı yayınında hayatını kaybetti: 'Aylarca aşağılanıp istismar edildi'
1 milyon takipçili yayıncı, son canlı yayınında hayatını kaybetti: 'Aylarca aşağılanıp istismar edildi'
Sputnik Türkiye
Fransa’da 1 milyondan fazla takipçisi olan yayıncı Jean Pormanove, Kick platformundaki son canlı yayınında 10 gün boyunca hareketsiz halde görüldü. İzleyicilerin endişeleri sonrası ölü bulunan yayıncı için soruşturma başlatıldı.
Fransa'da milyonlarca takipçisi olan ünlü internet yayıncısı Jean Pormanove olarak bilinen Raphael Graven, son açtığı canlı yayında hayatını kaybetti. Graven'in cansız bedeni, pazar gecesi Nice yakınlarındaki Contes kasabasındaki evinde bulundu.Fransız basınına göre 46 yaşındaki yayıncı internet yayınları için kiraladığı bir evde, Kick adlı Twitch benzeri platform üzerinden canlı yayın yapıyordu. İzleyiciler, yaklaşık 10 gündür devam eden yayında Pormanove'nin hareketsiz bir şekilde yatakta yattığını görüp endişelendi.'Yasa dışı içeriklerin yayılmasına izin verilmemeli'Graven'in, iki meslektaşıyla birlikte şiddet ve aşağılanmaya dayalı içerikler ürettiğini belirten yetkililer, adamın cansız bedeninin bulunmasının ardından yayıncının 'aylarca aşağılanıp istismar edildiğini' belirtti. Olayla ilgili soruşturma açıldı.Fransa Dijital Teknoloji Bakanı Clara Chappaz, çevrimiçi platformların sorumluluklarını hatırlatarak, “Yasa dışı içeriklerin yayılmasına izin vermek kabul edilemez” dedi.Kick platformu ise yaptığı açıklamada, Pormanove’nin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “Topluluk kurallarımız içerik üreticilerini korumak için tasarlanmıştır, olayı tüm yönleriyle inceliyoruz” ifadelerini kullandı.
