https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/uzaydan-goruntulenen-nadir-isik-olayi-astronot-sprite-fenomenini-yakalamayi-basardi-1098692761.html

Uzaydan görüntülenen nadir ışık olayı: Astronot, Sprite fenomenini yakalamayı başardı

Uzaydan görüntülenen nadir ışık olayı: Astronot, Sprite fenomenini yakalamayı başardı

Sputnik Türkiye

Dünya’nın 400 kilometre üstünden bakarken gökyüzünde sadece saniyeler süren kırmızı bir ışık patlaması görüldü. Astronot Nichole Ayers, bu nadir ve büyüleyici... 19.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-19T14:07+0300

2025-08-19T14:07+0300

2025-08-19T14:07+0300

dünya

nasa

dünya

abd

meksika

doğa olayları

uzay

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098691944_0:378:4025:2642_1920x0_80_0_0_e485c3438eea49f20f3de0f9bbfcf494.jpg

NASA astronotu Nichole Ayers, Meksika ve ABD’nin çöl bölgeleri üzerinde geçerken sıra dışı bir ışık olayı fotoğrafladı. Bu olay, bilim insanlarının “sprite” olarak adlandırdığı nadir bir fenomene işaret ediyor. Ayers fotoğrafı paylaşırken, 'Sadece. Vay canına. Bu sabah Meksika ve ABD üzerinde geçerken bu sprite’ı yakaladım' dedi. Sprite’lar, güçlü fırtınaların üstünde saniyelik kırmızı ışık patlamaları oluşturan doğa olayları. Normalde yerden görülmeleri neredeyse imkansız. Bu nedenle Ayers’ın fotoğrafı hem nadir hem de büyüleyici.Sprite mı, Devasa Jet mi?Bilim dünyasında tartışma devam ediyor. Ayers’ın yakaladığı görüntü bir sprite mı yoksa devasa bir jet mi? Her ikisi de gökyüzünde ani parlayan ışık olayları arasında yer alıyor. Sprite’lar genellikle yıldırım darbeleriyle tetikleniyor ve atmosferin üst katmanlarında kısa süreli kırmızı ışıklar oluşturuyor. Devasa jetler ise bulutların içinden başlıyor ve daha yüksek katmanlara kadar uzanıyor. Astronot Nichole Ayers durumu şöyle açıkladı:Doğa ve uzay bir arada Sprite’lar ve diğer geçici parlak olay türleri (elves, mavi jetler, hayaletler) stratosfer ve mezosfer gibi Dünya’nın çok üst katmanlarında oluşuyor. İnsan gözüyle nadiren görülebilen bu fenomenler, uzaydan bakıldığında muazzam bir görsel şölene dönüşüyor. Ayers’ın fotoğrafı, doğanın nadir ve gizemli yüzünü gösteren eşsiz bir kare olarak sosyal medyada büyük ilgi gördü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/gizemli-nesne-bilim-dunyasini-karistirdi-nasa-marsta-kafatasi-mi-buldu-1095659678.html

abd

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nasa, dünya, abd, meksika, doğa olayları, uzay