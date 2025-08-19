Türkiye
SON DAKİKA | Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek havalimanında gözaltına alındı: Yurt dışından döndü
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/uzaydan-goruntulenen-nadir-isik-olayi-astronot-sprite-fenomenini-yakalamayi-basardi-1098692761.html
Uzaydan görüntülenen nadir ışık olayı: Astronot, Sprite fenomenini yakalamayı başardı
Uzaydan görüntülenen nadir ışık olayı: Astronot, Sprite fenomenini yakalamayı başardı
Sputnik Türkiye
Dünya’nın 400 kilometre üstünden bakarken gökyüzünde sadece saniyeler süren kırmızı bir ışık patlaması görüldü. Astronot Nichole Ayers, bu nadir ve büyüleyici... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T14:07+0300
2025-08-19T14:07+0300
dünya
nasa
dünya
abd
meksika
doğa olayları
uzay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098691944_0:378:4025:2642_1920x0_80_0_0_e485c3438eea49f20f3de0f9bbfcf494.jpg
NASA astronotu Nichole Ayers, Meksika ve ABD’nin çöl bölgeleri üzerinde geçerken sıra dışı bir ışık olayı fotoğrafladı. Bu olay, bilim insanlarının “sprite” olarak adlandırdığı nadir bir fenomene işaret ediyor. Ayers fotoğrafı paylaşırken, 'Sadece. Vay canına. Bu sabah Meksika ve ABD üzerinde geçerken bu sprite’ı yakaladım' dedi. Sprite’lar, güçlü fırtınaların üstünde saniyelik kırmızı ışık patlamaları oluşturan doğa olayları. Normalde yerden görülmeleri neredeyse imkansız. Bu nedenle Ayers’ın fotoğrafı hem nadir hem de büyüleyici.Sprite mı, Devasa Jet mi?Bilim dünyasında tartışma devam ediyor. Ayers’ın yakaladığı görüntü bir sprite mı yoksa devasa bir jet mi? Her ikisi de gökyüzünde ani parlayan ışık olayları arasında yer alıyor. Sprite’lar genellikle yıldırım darbeleriyle tetikleniyor ve atmosferin üst katmanlarında kısa süreli kırmızı ışıklar oluşturuyor. Devasa jetler ise bulutların içinden başlıyor ve daha yüksek katmanlara kadar uzanıyor. Astronot Nichole Ayers durumu şöyle açıkladı:Doğa ve uzay bir arada Sprite’lar ve diğer geçici parlak olay türleri (elves, mavi jetler, hayaletler) stratosfer ve mezosfer gibi Dünya’nın çok üst katmanlarında oluşuyor. İnsan gözüyle nadiren görülebilen bu fenomenler, uzaydan bakıldığında muazzam bir görsel şölene dönüşüyor. Ayers’ın fotoğrafı, doğanın nadir ve gizemli yüzünü gösteren eşsiz bir kare olarak sosyal medyada büyük ilgi gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/gizemli-nesne-bilim-dunyasini-karistirdi-nasa-marsta-kafatasi-mi-buldu-1095659678.html
abd
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098691944_1:0:4025:3018_1920x0_80_0_0_c504e961e81a3956d50d67b82f202f61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nasa, dünya, abd, meksika, doğa olayları, uzay
nasa, dünya, abd, meksika, doğa olayları, uzay

Uzaydan görüntülenen nadir ışık olayı: Astronot, Sprite fenomenini yakalamayı başardı

14:07 19.08.2025
© NASAThis photo, taken by an astronaut traveling over Central America in the International Space Station, captures a red sprite formed over a thunderstorm.
This photo, taken by an astronaut traveling over Central America in the International Space Station, captures a red sprite formed over a thunderstorm. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
© NASA
Abone ol
Dünya’nın 400 kilometre üstünden bakarken gökyüzünde sadece saniyeler süren kırmızı bir ışık patlaması görüldü. Astronot Nichole Ayers, bu nadir ve büyüleyici anı fotoğraflamayı başardı.
NASA astronotu Nichole Ayers, Meksika ve ABD’nin çöl bölgeleri üzerinde geçerken sıra dışı bir ışık olayı fotoğrafladı. Bu olay, bilim insanlarının “sprite” olarak adlandırdığı nadir bir fenomene işaret ediyor. Ayers fotoğrafı paylaşırken, 'Sadece. Vay canına. Bu sabah Meksika ve ABD üzerinde geçerken bu sprite’ı yakaladım' dedi. Sprite’lar, güçlü fırtınaların üstünde saniyelik kırmızı ışık patlamaları oluşturan doğa olayları. Normalde yerden görülmeleri neredeyse imkansız. Bu nedenle Ayers’ın fotoğrafı hem nadir hem de büyüleyici.

Sprite mı, Devasa Jet mi?

Bilim dünyasında tartışma devam ediyor. Ayers’ın yakaladığı görüntü bir sprite mı yoksa devasa bir jet mi? Her ikisi de gökyüzünde ani parlayan ışık olayları arasında yer alıyor. Sprite’lar genellikle yıldırım darbeleriyle tetikleniyor ve atmosferin üst katmanlarında kısa süreli kırmızı ışıklar oluşturuyor. Devasa jetler ise bulutların içinden başlıyor ve daha yüksek katmanlara kadar uzanıyor.
Astronot Nichole Ayers durumu şöyle açıkladı:

Sprite’lar bulutların üstünde ve fırtınaların elektriksel enerjisiyle tetikleniyor. Bizim konumumuzdan bu olayları gözlemlemek, bilim insanlarının 'geçici parlak olayları' anlamasına yardımcı oluyor.

Doğa ve uzay bir arada

Sprite’lar ve diğer geçici parlak olay türleri (elves, mavi jetler, hayaletler) stratosfer ve mezosfer gibi Dünya’nın çok üst katmanlarında oluşuyor. İnsan gözüyle nadiren görülebilen bu fenomenler, uzaydan bakıldığında muazzam bir görsel şölene dönüşüyor. Ayers’ın fotoğrafı, doğanın nadir ve gizemli yüzünü gösteren eşsiz bir kare olarak sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Mars - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
YAŞAM
Gizemli nesne bilim dünyasını karıştırdı: NASA Mars’ta kafatası mı buldu?
24 Nisan, 17:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала