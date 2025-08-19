Uzaydan görüntülenen nadir ışık olayı: Astronot, Sprite fenomenini yakalamayı başardı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/uzaydan-goruntulenen-nadir-isik-olayi-astronot-sprite-fenomenini-yakalamayi-basardi-1098692761.html
NASA astronotu Nichole Ayers, Meksika ve ABD’nin çöl bölgeleri üzerinde geçerken sıra dışı bir ışık olayı fotoğrafladı. Bu olay, bilim insanlarının “sprite” olarak adlandırdığı nadir bir fenomene işaret ediyor. Ayers fotoğrafı paylaşırken, 'Sadece. Vay canına. Bu sabah Meksika ve ABD üzerinde geçerken bu sprite’ı yakaladım' dedi. Sprite’lar, güçlü fırtınaların üstünde saniyelik kırmızı ışık patlamaları oluşturan doğa olayları. Normalde yerden görülmeleri neredeyse imkansız. Bu nedenle Ayers’ın fotoğrafı hem nadir hem de büyüleyici.
Sprite mı, Devasa Jet mi?
Bilim dünyasında tartışma devam ediyor. Ayers’ın yakaladığı görüntü bir sprite mı yoksa devasa bir jet mi? Her ikisi de gökyüzünde ani parlayan ışık olayları arasında yer alıyor. Sprite’lar genellikle yıldırım darbeleriyle tetikleniyor ve atmosferin üst katmanlarında kısa süreli kırmızı ışıklar oluşturuyor. Devasa jetler ise bulutların içinden başlıyor ve daha yüksek katmanlara kadar uzanıyor.
Astronot Nichole Ayers durumu şöyle açıkladı:
Sprite’lar bulutların üstünde ve fırtınaların elektriksel enerjisiyle tetikleniyor. Bizim konumumuzdan bu olayları gözlemlemek, bilim insanlarının 'geçici parlak olayları' anlamasına yardımcı oluyor.
Sprite’lar ve diğer geçici parlak olay türleri (elves, mavi jetler, hayaletler) stratosfer ve mezosfer gibi Dünya’nın çok üst katmanlarında oluşuyor. İnsan gözüyle nadiren görülebilen bu fenomenler, uzaydan bakıldığında muazzam bir görsel şölene dönüşüyor. Ayers’ın fotoğrafı, doğanın nadir ve gizemli yüzünü gösteren eşsiz bir kare olarak sosyal medyada büyük ilgi gördü.