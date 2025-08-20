Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/eymir-golu-yakinindaki-yanginla-ilgili-ankara-valiliginden-aciklama-sebep-havai-fisek-mi-1098710077.html
Eymir Gölü yakınındaki yangınla ilgili Ankara Valiliğinden açıklama: Sebep havai fişek mi?
Eymir Gölü yakınındaki yangınla ilgili Ankara Valiliğinden açıklama: Sebep havai fişek mi?
Ankara Valiliği, Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda dün çıkan yangınla ilgili 2 şüphelinin yakalanarak gerekli adli tahkikata başlandığını bildirdi... 20.08.2025
Ankara Valiliği, Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda dün çıkan yangınla ilgili 2 şüphelinin yakalanarak gerekli adli tahkikata başlandığını bildirdi.Eymir'de yangınAnkara'da Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda akşam saatlerinde yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.Valilik bugün hem yangın sebebine yönelik hem de adli süreç hakkında bilgi verdi:
09:43 20.08.2025
Ankara Valiliği, Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda dün çıkan yangınla ilgili 2 şüphelinin yakalanarak gerekli adli tahkikata başlandığını bildirdi. Yangının havai fişek sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor.
Ankara Valiliği, Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda dün çıkan yangınla ilgili 2 şüphelinin yakalanarak gerekli adli tahkikata başlandığını bildirdi.

Eymir'de yangın

Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda akşam saatlerinde yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.
Valilik bugün hem yangın sebebine yönelik hem de adli süreç hakkında bilgi verdi:
"19 Ağustos 2025 Salı günü saat 22.45 sıralarında Eymir Gölü çevresinde otluk alanda yangın çıkmıştır. Çalılık bölgede meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangın saat 23.27'de kontrol altına alınmıştır. Olayın, havai fişek kullanımı nedeniyle çıktığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili iki şüpheli şahıs yakalanmış olup, gerekli adli tahkikata başlanmıştır."
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
00:00
