https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/eymir-golu-yakinindaki-yanginla-ilgili-ankara-valiliginden-aciklama-sebep-havai-fisek-mi-1098710077.html
Eymir Gölü yakınındaki yangınla ilgili Ankara Valiliğinden açıklama: Sebep havai fişek mi?
Eymir Gölü yakınındaki yangınla ilgili Ankara Valiliğinden açıklama: Sebep havai fişek mi?
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği, Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda dün çıkan yangınla ilgili 2 şüphelinin yakalanarak gerekli adli tahkikata başlandığını bildirdi... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T09:43+0300
2025-08-20T09:43+0300
2025-08-20T09:43+0300
türki̇ye
ankara valiliği
eymir gölü
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098709458_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af12a2fc1ee1205f26f9b96d47b6d355.jpg
Ankara Valiliği, Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda dün çıkan yangınla ilgili 2 şüphelinin yakalanarak gerekli adli tahkikata başlandığını bildirdi.Eymir'de yangınAnkara'da Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda akşam saatlerinde yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.Valilik bugün hem yangın sebebine yönelik hem de adli süreç hakkında bilgi verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/ankarada-eymir-golu-yakinlarindaki-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1098704191.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098709458_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_00903b4813b19782d01650b328a7d898.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara valiliği, eymir gölü, yangın
ankara valiliği, eymir gölü, yangın
Eymir Gölü yakınındaki yangınla ilgili Ankara Valiliğinden açıklama: Sebep havai fişek mi?
Ankara Valiliği, Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda dün çıkan yangınla ilgili 2 şüphelinin yakalanarak gerekli adli tahkikata başlandığını bildirdi. Yangının havai fişek sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor.
Ankara Valiliği, Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda dün çıkan yangınla ilgili 2 şüphelinin yakalanarak gerekli adli tahkikata başlandığını bildirdi.
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda akşam saatlerinde yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.
Valilik bugün hem yangın sebebine yönelik hem de adli süreç hakkında bilgi verdi:
"19 Ağustos 2025 Salı günü saat 22.45 sıralarında Eymir Gölü çevresinde otluk alanda yangın çıkmıştır. Çalılık bölgede meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangın saat 23.27'de kontrol altına alınmıştır. Olayın, havai fişek kullanımı nedeniyle çıktığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili iki şüpheli şahıs yakalanmış olup, gerekli adli tahkikata başlanmıştır."