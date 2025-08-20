https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/ankarada-eymir-golu-yakinlarindaki-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1098704191.html
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T00:00+0300
2025-08-20T00:00+0300
2025-08-20T00:03+0300
türki̇ye
türkiye
eymir gölü
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098521932_0:124:2835:1719_1920x0_80_0_0_ae9173b7cea23cfbb560939c332c602d.jpg
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarında Karataş Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Gelen ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Olay yerine giden ekiplerin yangına müdahalesi sonucu ağaçlık alana sıçraması önlenen yangın, kontrol altına alındı.Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098521932_189:0:2646:1843_1920x0_80_0_0_8de6c78d18ece288654ff11fb6e24129.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, eymir gölü, orman yangını
türkiye, eymir gölü, orman yangını
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
00:00 20.08.2025 (güncellendi: 00:03 20.08.2025)
Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarında Karataş Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Gelen ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine giden ekiplerin yangına müdahalesi sonucu ağaçlık alana sıçraması önlenen yangın, kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor