https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/ankarada-eymir-golu-yakinlarindaki-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1098704191.html

Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 20.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-20T00:00+0300

2025-08-20T00:00+0300

2025-08-20T00:03+0300

türki̇ye

türkiye

eymir gölü

orman yangını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098521932_0:124:2835:1719_1920x0_80_0_0_ae9173b7cea23cfbb560939c332c602d.jpg

Ankara'da Eymir Gölü yakınlarında Karataş Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Gelen ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Olay yerine giden ekiplerin yangına müdahalesi sonucu ağaçlık alana sıçraması önlenen yangın, kontrol altına alındı.Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, eymir gölü, orman yangını