Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarında Karataş Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Gelen ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Olay yerine giden ekiplerin yangına müdahalesi sonucu ağaçlık alana sıçraması önlenen yangın, kontrol altına alındı.Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor
00:00 20.08.2025 (güncellendi: 00:03 20.08.2025)
Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarında Karataş Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Gelen ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine giden ekiplerin yangına müdahalesi sonucu ağaçlık alana sıçraması önlenen yangın, kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor
