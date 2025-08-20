https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/epdk-66-enerji-sirketine-sorusturma-baslatti-lisanslari-iptal-edilebilir-1098711537.html

EPDK 66 enerji şirketine soruşturma başlattı: Lisansları iptal edilebilir

EPDK 66 enerji şirketine soruşturma başlattı: Lisansları iptal edilebilir

20.08.2025

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2020-2024 arasında arz-talep dengesini sağlamak için üretimlerini ayarlamadıkları iddiasıyla 66 enerji şirketi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma açılan şirketler arasında doğalgaz ve hidroelektrik santralleri bulunuyor. Şirketlere yapılan inceleme sonrası para cezası ve lisans iptali riski var.Lisans iptaline kadar gidebilirEkonomim'in haberine göre, şirketlerden neden üretim talimatlarına uymadıklarına dair bilgi istendiği belirtilirken, Türkiye’de soruşturmadan etkilenen şirketlerin büyük bölümünü doğalgaz ve hidroelektrik santralleri oluşturuyor. EPDK’nın talep mektubunda, inceleme sonucunda para cezaları, idari yaptırımlar ve nihayetinde lisans iptali gibi sonuçların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

