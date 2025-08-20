Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
EPDK 66 enerji şirketine soruşturma başlattı: Lisansları iptal edilebilir
EPDK 66 enerji şirketine soruşturma başlattı: Lisansları iptal edilebilir
EPDK, üretim talimatlarına uymayan 66 enerji şirketi hakkında soruşturma başlattı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2020-2024 arasında arz-talep dengesini sağlamak için üretimlerini ayarlamadıkları iddiasıyla 66 enerji şirketi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma açılan şirketler arasında doğalgaz ve hidroelektrik santralleri bulunuyor. Şirketlere yapılan inceleme sonrası para cezası ve lisans iptali riski var.Lisans iptaline kadar gidebilirEkonomim'in haberine göre, şirketlerden neden üretim talimatlarına uymadıklarına dair bilgi istendiği belirtilirken, Türkiye’de soruşturmadan etkilenen şirketlerin büyük bölümünü doğalgaz ve hidroelektrik santralleri oluşturuyor. EPDK’nın talep mektubunda, inceleme sonucunda para cezaları, idari yaptırımlar ve nihayetinde lisans iptali gibi sonuçların gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2020-2024 arasında arz-talep dengesini sağlamak için üretimlerini ayarlamadıkları iddiasıyla 66 enerji şirketi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma açılan şirketler arasında doğalgaz ve hidroelektrik santralleri bulunuyor. Şirketlere yapılan inceleme sonrası para cezası ve lisans iptali riski var.

Lisans iptaline kadar gidebilir

Ekonomim'in haberine göre, şirketlerden neden üretim talimatlarına uymadıklarına dair bilgi istendiği belirtilirken, Türkiye’de soruşturmadan etkilenen şirketlerin büyük bölümünü doğalgaz ve hidroelektrik santralleri oluşturuyor. EPDK’nın talep mektubunda, inceleme sonucunda para cezaları, idari yaptırımlar ve nihayetinde lisans iptali gibi sonuçların gündeme gelebileceği belirtiliyor.
