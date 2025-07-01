https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/epdk-acikladi-dogalgaza-zam-geldi-1097504176.html
EPDK açıkladı: Doğalgaza konutta yüzde 24.6, sanayi tüketicileri için yüzde 7.86 zam geldi
EPDK açıkladı: Doğalgaza konutta yüzde 24.6, sanayi tüketicileri için yüzde 7.86 zam geldi
Sputnik Türkiye
Doğalgazda konut tüketicileri için ortalama yüzde 24.6, sanayi tüketicileri içinse yüzde 7.86 zam yapıldı. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T21:26+0300
2025-07-01T21:26+0300
2025-07-01T21:51+0300
türki̇ye
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
son dakika
doğalgaz
zam
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) konut tüketicileri için ortalama yüzde 24.6, sanayi tüketicileri içinse yüzde 7.86 zam yapıldığını duyurdu.EPDK tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/tbmm-genel-kurulu-toplandi-meclis-gundeminde-hangi-konular-var-1097503283.html
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enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), son dakika, doğalgaz, zam
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), son dakika, doğalgaz, zam
EPDK açıkladı: Doğalgaza konutta yüzde 24.6, sanayi tüketicileri için yüzde 7.86 zam geldi
21:26 01.07.2025 (güncellendi: 21:51 01.07.2025)
Doğalgazda konut tüketicileri için ortalama yüzde 24.6, sanayi tüketicileri içinse yüzde 7.86 zam yapıldı. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) konut tüketicileri için ortalama yüzde 24.6, sanayi tüketicileri içinse yüzde 7.86 zam yapıldığını duyurdu.
EPDK tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"Doğalgaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidilmiştir.
BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğalgaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7.86 konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24.6 oranında artış söz konusudur. Yeni tarifeler 2 Temmuz 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır."