https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/yargitaydan-kredi-ceken-emeklileri-ilgilendiren-karar-emekli-maasina-bloke-konulabilecek-1097946135.html
Yargıtay'dan kredi çeken emeklileri ilgilendiren karar: Emekli maaşına bloke konulabilecek
Yargıtay'dan kredi çeken emeklileri ilgilendiren karar: Emekli maaşına bloke konulabilecek
Sputnik Türkiye
Emekli maaşlarına haciz konulamayacağına dair uygulama değişti. Yargıtay, emekli maaşlarına kredi borçları nedeniyle bloke konulabileceğine hükmetti. Yeni... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T09:17+0300
2025-07-17T09:17+0300
2025-07-17T09:17+0300
ekonomi̇
yargıtay
yargıtay cumhuriyet başsavcılığı
emekli
emekli maaşı
kredi
haciz
bloke
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Emekli maaşlarına haciz ve bloke uygulanamayacağı yönündeki yıllardır süregelen uygulama, Yargıtay’ın içtihat birleştirme kararıyla değişti. Alınan yeni karara göre, emeklilerin kredi borçları nedeniyle maaşlarına bloke konulabilecek. Bu karar, oy çokluğuyla kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.Emeklinin rızası şart olacakYargıtay’ın verdiği karara göre, maaşa bloke koyulabilmesi için emeklinin açık rızası gerekecek. Emekli, kredi kullanırken imzaladığı onay belgeleri ya da sözleşmelerde bu hakkı bankaya tanıyorsa, banka maaş üzerine doğrudan bloke koyabilecek.Tüketici kredilerinde yeni dönemDaha önce emeklilerin maaşlarına tüketici kredisi borcu nedeniyle haciz uygulanamıyordu. Bankaların yaptığı bloke işlemleri, itirazlar sonucu kaldırılıyordu. Ancak artık emekli kişinin verdiği onayla bu işlem geçerli sayılacak.Anayasa ve sözleşme özgürlüğü vurgusuYargıtay kararında, Anayasa’nın 48. maddesi olan "Çalışma ve sözleşme hürriyeti" temel alındı. Bu madde doğrultusunda, tarafların özgür iradeleriyle yaptıkları sözleşmelerin geçerliliği vurgulandı. Bu gerekçeyle, sözleşmeye rıza gösteren emeklinin maaşına bloke uygulanabileceğine hükmedildi.5510 sayılı kanunla çelişiyor mu?5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, emekli maaşları genel olarak haczedilemiyor. Ancak ilgili maddenin devamında yer alan düzenlemeye göre, borçlunun muvafakati bulunması halinde maaşların haczi mümkün hale geliyor. Yargıtay da bu ifadeyi dayanak gösterdi.Bloke oranı belli değilYargıtay kararında, maaşın ne kadarına bloke konulacağına dair herhangi bir oran belirtilmedi. Bu durumun, kredi borçları yüksek olan emekliler açısından yeni ihtilaflara yol açabileceği değerlendiriliyor. Örneğin, emekli maaşı 20 bin lira, kredi taksiti 23 bin liraysa, maaşın tamamına mı yoksa sadece bir kısmına mı bloke konulacağı belirsizliğini koruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/ak-parti-kampinda-asgari-ucret-ve-emekli-maaslari-gundemde-abdulkadir-selvi-mehmet-simsekin-1097886431.html
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yargıtay, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, emekli, emekli maaşı, kredi, haciz, bloke
yargıtay, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, emekli, emekli maaşı, kredi, haciz, bloke
Yargıtay'dan kredi çeken emeklileri ilgilendiren karar: Emekli maaşına bloke konulabilecek
Emekli maaşlarına haciz konulamayacağına dair uygulama değişti. Yargıtay, emekli maaşlarına kredi borçları nedeniyle bloke konulabileceğine hükmetti. Yeni kararla birlikte, bankaların, emeklinin rızası olması şartıyla, maaşlara bloke koymasının önü açıldı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Emekli maaşlarına haciz ve bloke uygulanamayacağı yönündeki yıllardır süregelen uygulama, Yargıtay’ın içtihat birleştirme kararıyla değişti. Alınan yeni karara göre, emeklilerin kredi borçları nedeniyle maaşlarına bloke konulabilecek. Bu karar, oy çokluğuyla kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.
Emeklinin rızası şart olacak
Yargıtay’ın verdiği karara göre, maaşa bloke koyulabilmesi için emeklinin açık rızası gerekecek. Emekli, kredi kullanırken imzaladığı onay belgeleri ya da sözleşmelerde bu hakkı bankaya tanıyorsa, banka maaş üzerine doğrudan bloke koyabilecek.
Tüketici kredilerinde yeni dönem
Daha önce emeklilerin maaşlarına tüketici kredisi borcu nedeniyle haciz uygulanamıyordu. Bankaların yaptığı bloke işlemleri, itirazlar sonucu kaldırılıyordu. Ancak artık emekli kişinin verdiği onayla bu işlem geçerli sayılacak.
Anayasa ve sözleşme özgürlüğü vurgusu
Yargıtay kararında, Anayasa’nın 48. maddesi olan "Çalışma ve sözleşme hürriyeti" temel alındı. Bu madde doğrultusunda, tarafların özgür iradeleriyle yaptıkları sözleşmelerin geçerliliği vurgulandı. Bu gerekçeyle, sözleşmeye rıza gösteren emeklinin maaşına bloke uygulanabileceğine hükmedildi.
5510 sayılı kanunla çelişiyor mu?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, emekli maaşları genel olarak haczedilemiyor. Ancak ilgili maddenin devamında yer alan düzenlemeye göre, borçlunun muvafakati bulunması halinde maaşların haczi mümkün hale geliyor. Yargıtay da bu ifadeyi dayanak gösterdi.
Yargıtay kararında, maaşın ne kadarına bloke konulacağına dair herhangi bir oran belirtilmedi. Bu durumun, kredi borçları yüksek olan emekliler açısından yeni ihtilaflara yol açabileceği değerlendiriliyor. Örneğin, emekli maaşı 20 bin lira, kredi taksiti 23 bin liraysa, maaşın tamamına mı yoksa sadece bir kısmına mı bloke konulacağı belirsizliğini koruyor.