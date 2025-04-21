https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/dunyanin-en-iyi-salatalari-aciklandi-listede-turkiyeden-6-lezzet-var-1095557025.html
Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Listede Türkiye'den 6 lezzet var
Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Listede Türkiye'den 6 lezzet var
Sputnik Türkiye
Dünyanın en iyi salataları listesinde Türkiye'den dört salata ilk 50'ye girdi. İlk onda ise Antalya usulü piyaz var. 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T14:08+0300
2025-04-21T14:08+0300
2025-04-21T14:14+0300
yaşam
tasteatlas
yemek
salata
kısır
antalya usulü piyaz
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Dünyanın en ünlü gastronomi platformu TasteAtlas en iyi 100 salatayı listeledi. Türkiye'den 6 lezzet ilk 100'e girerken; ilk onda ise Antalya usulü piyaz yer aldı. Kısır listenin 14. sırasında yer bulurken çoban salata 87. sıraya oturdu. Dünyanın en iyi ilk 10 salatasıYayınladığı yemek listeleriyle sık sık gündem olan Taste Atlas, bu kez dünyanın en iyi 100 salatasını yayımladı. İşte ilk 10'a giren salatalar Türkiye'den kısır da 14. sıradaEn iyi salatalar listesinde kısır 14, zeytin piyazı 23, patlıcan salatası 42, semizotu salatası 51, çoban salatası 87’nci sırada kendine yer buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/dunyanin-en-iyi-yumurtali-yemekleri-aciklandi-turkiyeden-4-lezzet-listede-1093993042.html
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tasteatlas, yemek, salata, kısır, antalya usulü piyaz
tasteatlas, yemek, salata, kısır, antalya usulü piyaz
Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Listede Türkiye'den 6 lezzet var
14:08 21.04.2025 (güncellendi: 14:14 21.04.2025)
Dünyanın en iyi salataları listesinde Türkiye'den dört salata ilk 50'ye girdi. İlk onda ise Antalya usulü piyaz var.
Dünyanın en ünlü gastronomi platformu TasteAtlas en iyi 100 salatayı listeledi. Türkiye'den 6 lezzet ilk 100'e girerken; ilk onda ise Antalya usulü piyaz yer aldı. Kısır listenin 14. sırasında yer bulurken çoban salata 87. sıraya oturdu.
Dünyanın en iyi ilk 10 salatası
Yayınladığı yemek listeleriyle sık sık gündem olan Taste Atlas, bu kez dünyanın en iyi 100 salatasını yayımladı. İşte ilk 10'a giren salatalar
2. Horiatiki Salata-Yunanistan
5. Fettuş Salatası-Lübnan
6. Şopska Salatası-Bulgaristan
9. Antalya Piyazı-Türkiye
10. Mechouia Salatası-Tunus
Türkiye'den kısır da 14. sırada
En iyi salatalar listesinde kısır 14, zeytin piyazı 23, patlıcan salatası 42, semizotu salatası 51, çoban salatası 87’nci sırada kendine yer buldu.