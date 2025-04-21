https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/dunyanin-en-iyi-salatalari-aciklandi-listede-turkiyeden-6-lezzet-var-1095557025.html

Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Listede Türkiye'den 6 lezzet var

Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Listede Türkiye'den 6 lezzet var

Sputnik Türkiye

Dünyanın en iyi salataları listesinde Türkiye'den dört salata ilk 50'ye girdi. İlk onda ise Antalya usulü piyaz var. 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T14:08+0300

2025-04-21T14:08+0300

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yaşam

tasteatlas

yemek

salata

kısır

antalya usulü piyaz

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Dünyanın en ünlü gastronomi platformu TasteAtlas en iyi 100 salatayı listeledi. Türkiye'den 6 lezzet ilk 100'e girerken; ilk onda ise Antalya usulü piyaz yer aldı. Kısır listenin 14. sırasında yer bulurken çoban salata 87. sıraya oturdu. Dünyanın en iyi ilk 10 salatasıYayınladığı yemek listeleriyle sık sık gündem olan Taste Atlas, bu kez dünyanın en iyi 100 salatasını yayımladı. İşte ilk 10'a giren salatalar Türkiye'den kısır da 14. sıradaEn iyi salatalar listesinde kısır 14, zeytin piyazı 23, patlıcan salatası 42, semizotu salatası 51, çoban salatası 87’nci sırada kendine yer buldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/dunyanin-en-iyi-yumurtali-yemekleri-aciklandi-turkiyeden-4-lezzet-listede-1093993042.html

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tasteatlas, yemek, salata, kısır, antalya usulü piyaz