https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/dunya-boks-sampiyonu-chavez-jr-abdden-sinir-disi-edilmesinin-ardindan-meksikada-tutuklandi-1098723078.html
Dünya boks şampiyonu Chavez Jr., ABD'den sınır dışı edilmesinin ardından Meksika'da tutuklandı
Dünya boks şampiyonu Chavez Jr., ABD'den sınır dışı edilmesinin ardından Meksika'da tutuklandı
Sputnik Türkiye
Eski dünya şampiyonu boksör Julio Cesar Chavez Jr., ABD'de gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildi. Meksika'ya dönen Chavez Jr., organize suç ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklandı.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097584818_0:138:1440:948_1920x0_80_0_0_15872452ceb31b073e0096877e883ce1.jpg
Eski dünya şampiyonu boksör Julio Cesar Chavez Jr., ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafıza (ICE) ekipleri tarafından Los Angeles'ta tutuklanmasının ardından ülkesine sınır dışı edildi ve Meksika'da tutuklandı.Meksikalı yetkililer, 39 yaşındaki eski şampiyonun, organize suç faaliyetlerine karışmak, silah, mühimmat ve patlayıcı madde kaçakçılığı yapmakla suçlandığını açıkladı. Chavez Jr.'ın Nogales kentindeki bir kontrol noktasında yakalandığı ve Sonora başkenti Hermosillo'daki federal hapishaneye sevk edildiği bildirildi.Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Chavez Jr.'ın sınır dışı edilerek ülkeye getirildiğini doğruladı. Sheinbaum, boksör hakkında organize suç ve silah kaçakçılığına ilişkin yakalama emri bulunduğunu belirtti. Chavez Jr'ın avukatları ve ailesi suçlamaları reddetti.Jake Paul maçı sonrası tutuklanmıştıChavez Jr., 2011-2012 yıllarında WBC orta sıklet dünya şampiyonu olmuştu. Eski şampiyon, sosyal medya fenomeni Jake Paul'la yaptığı boks maçından sadece birkaç gün sonra Los Angeles'ta ICE yetkilileri tarafından gözaltına alınmıştı.
Dünya boks şampiyonu Chavez Jr., ABD'den sınır dışı edilmesinin ardından Meksika'da tutuklandı

ABD'de ICE ekipleri tarafından gözaltına alınan eski boks şampiyonu Julio Cesar Chavez Jr. ülkeden sınır dışı edilmesinin ardından Meksika'da organize suç ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklandı.
Eski dünya şampiyonu boksör Julio Cesar Chavez Jr., ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafıza (ICE) ekipleri tarafından Los Angeles'ta tutuklanmasının ardından ülkesine sınır dışı edildi ve Meksika'da tutuklandı.
Meksikalı yetkililer, 39 yaşındaki eski şampiyonun, organize suç faaliyetlerine karışmak, silah, mühimmat ve patlayıcı madde kaçakçılığı yapmakla suçlandığını açıkladı. Chavez Jr.'ın Nogales kentindeki bir kontrol noktasında yakalandığı ve Sonora başkenti Hermosillo'daki federal hapishaneye sevk edildiği bildirildi.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Chavez Jr.'ın sınır dışı edilerek ülkeye getirildiğini doğruladı. Sheinbaum, boksör hakkında organize suç ve silah kaçakçılığına ilişkin yakalama emri bulunduğunu belirtti. Chavez Jr'ın avukatları ve ailesi suçlamaları reddetti.

Jake Paul maçı sonrası tutuklanmıştı

Chavez Jr., 2011-2012 yıllarında WBC orta sıklet dünya şampiyonu olmuştu. Eski şampiyon, sosyal medya fenomeni Jake Paul'la yaptığı boks maçından sadece birkaç gün sonra Los Angeles'ta ICE yetkilileri tarafından gözaltına alınmıştı.
