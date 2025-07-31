https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/mega-deprem-ve-tsunaminin-vurdugu-severo-kurilsk-limani-gecici-olarak-kapatildi-1098263214.html

Mega deprem ve tsunaminin vurduğu Severo-Kurilsk limanı geçici olarak kapatıldı

Mega deprem ve tsunaminin vurduğu Severo-Kurilsk limanı geçici olarak kapatıldı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Sahalin Bölgesi’ndeki Severo-Kurilsk limanının, mega deprem ve tsunami felaketinin ardından elektriksiz kaldığı ve geçici olarak faaliyeti durdurduğu... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T07:35+0300

2025-07-31T07:35+0300

2025-07-31T08:41+0300

son depremler

rusya

kamçatka

sahalin

yujno-sahalinsk

deprem

tsunami

liman

elektrik kesintisi

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Sahalin acil müdahale servisinden Sputnik’e yapılan açıklamada, 30 Temmuz Çarşamba günü yaşanan tsunami sırasında sular altında kalan Severo-Kurilsk kentinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.Açıklamada, “Deprem ve tsunaminin ardından Severo-Kurilsk limanı elektriksiz kaldı, çalışmıyor” ifadesi kullanıldı.Depremin ardından deniz derinliklerinin değişmiş olabileceğini söyleyen bir kaynak, bu nedenle deniz derinlik ölçme çalışmalarının yapılacağını belirterek, “Bu, deniz taşımacılığı güvenliğinin en önemli parametrelerinden biri. Zira derinlik değiştiğinde gemiler karaya oturabilir” dedi.Dün Acil Durumlar Bakanlığı, kentten yaklaşık 300 kişinin tahliye edildiğini, sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklamıştı.Yujno-Sahalinsk kentindeki Deniz Kurtarma Merkezi, deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak için özel tedbirlerin alındığını bildirmişti.Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8.8'lik deprem sonrası Rusya, ABD, Japonya ve bazı diğer ülkelerde tsunami meydana gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/rusyanin-kuril-adalari-bolgesinde-79-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-tsunami-uyarisi-yapildi-1098233382.html

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rusya, kamçatka, sahalin, yujno-sahalinsk, deprem, tsunami, liman, elektrik kesintisi