https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/mega-deprem-ve-tsunaminin-vurdugu-severo-kurilsk-limani-gecici-olarak-kapatildi-1098263214.html
Mega deprem ve tsunaminin vurduğu Severo-Kurilsk limanı geçici olarak kapatıldı
Mega deprem ve tsunaminin vurduğu Severo-Kurilsk limanı geçici olarak kapatıldı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Sahalin Bölgesi’ndeki Severo-Kurilsk limanının, mega deprem ve tsunami felaketinin ardından elektriksiz kaldığı ve geçici olarak faaliyeti durdurduğu... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T07:35+0300
2025-07-31T07:35+0300
2025-07-31T08:41+0300
son depremler
rusya
kamçatka
sahalin
yujno-sahalinsk
deprem
tsunami
liman
elektrik kesintisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1e/1098237228_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_41e1ca926417f0953fd1f32492ef4016.jpg
Sahalin acil müdahale servisinden Sputnik’e yapılan açıklamada, 30 Temmuz Çarşamba günü yaşanan tsunami sırasında sular altında kalan Severo-Kurilsk kentinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.Açıklamada, “Deprem ve tsunaminin ardından Severo-Kurilsk limanı elektriksiz kaldı, çalışmıyor” ifadesi kullanıldı.Depremin ardından deniz derinliklerinin değişmiş olabileceğini söyleyen bir kaynak, bu nedenle deniz derinlik ölçme çalışmalarının yapılacağını belirterek, “Bu, deniz taşımacılığı güvenliğinin en önemli parametrelerinden biri. Zira derinlik değiştiğinde gemiler karaya oturabilir” dedi.Dün Acil Durumlar Bakanlığı, kentten yaklaşık 300 kişinin tahliye edildiğini, sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklamıştı.Yujno-Sahalinsk kentindeki Deniz Kurtarma Merkezi, deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak için özel tedbirlerin alındığını bildirmişti.Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8.8'lik deprem sonrası Rusya, ABD, Japonya ve bazı diğer ülkelerde tsunami meydana gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/rusyanin-kuril-adalari-bolgesinde-79-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-tsunami-uyarisi-yapildi-1098233382.html
rusya
kamçatka
sahalin
yujno-sahalinsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1e/1098237228_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7db3bd089030bcc5db4963ab51811c92.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kamçatka, sahalin, yujno-sahalinsk, deprem, tsunami, liman, elektrik kesintisi
rusya, kamçatka, sahalin, yujno-sahalinsk, deprem, tsunami, liman, elektrik kesintisi
Mega deprem ve tsunaminin vurduğu Severo-Kurilsk limanı geçici olarak kapatıldı
07:35 31.07.2025 (güncellendi: 08:41 31.07.2025)
Rusya’nın Sahalin Bölgesi’ndeki Severo-Kurilsk limanının, mega deprem ve tsunami felaketinin ardından elektriksiz kaldığı ve geçici olarak faaliyeti durdurduğu belirtildi.
Sahalin acil müdahale servisinden Sputnik’e yapılan açıklamada, 30 Temmuz Çarşamba günü yaşanan tsunami sırasında sular altında kalan Severo-Kurilsk kentinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.
Açıklamada, “Deprem ve tsunaminin ardından Severo-Kurilsk limanı elektriksiz kaldı, çalışmıyor” ifadesi kullanıldı.
Depremin ardından deniz derinliklerinin değişmiş olabileceğini söyleyen bir kaynak, bu nedenle deniz derinlik ölçme çalışmalarının yapılacağını belirterek, “Bu, deniz taşımacılığı güvenliğinin en önemli parametrelerinden biri. Zira derinlik değiştiğinde gemiler karaya oturabilir” dedi.
Dün Acil Durumlar Bakanlığı, kentten yaklaşık 300 kişinin tahliye edildiğini, sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklamıştı.
Yujno-Sahalinsk kentindeki Deniz Kurtarma Merkezi, deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak için özel tedbirlerin alındığını bildirmişti.
Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8.8'lik deprem sonrası Rusya, ABD, Japonya ve bazı diğer ülkelerde tsunami meydana gelmişti.