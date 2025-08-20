https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/denizlide-feci-kaza-2-kisi-hayatini-kaybetti-1098708833.html

Denizli'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. İki kişi hayatını kaybetti.

Denizli'de Sabri Tığlı (26) idaresindeki 20 R 9599 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İki genç hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralıSağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilde sıkışan Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer'in (23) hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Tığlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

