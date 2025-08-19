https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/nevsehirde-kamyon-10-araca-carpti-6-yarali-1098702265.html
Nevşehir’de kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı
Nevşehir’de kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı
Sputnik Türkiye
Nevşehir'in Göreme beldesinde meydana gelen zincirleme kazada, kontrolden çıkan kamyonun 10 araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T22:23+0300
2025-08-19T22:23+0300
2025-08-19T22:23+0300
türki̇ye
nevşehir
kamyon
kamyonet
kamyoncular
kamyonlar
harfiyat kamyonu
kaza
zincirleme kaza
kaza sebebi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098702091_0:161:1280:881_1920x0_80_0_0_0d6e0c87d2b5fca28512db96be132531.jpg
Nevşehir’in Göreme beldesinde kontrolden çıkan bir kamyonun 10 araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde belde merkezinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği açıklanmayan kamyon, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak park halindeki ve seyir halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/adanada-feci-kaza-biri-cocuk-bes-kisi-hayatini-kaybetti-1098681029.html
türki̇ye
nevşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098702091_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5bc9cf7614a5a3ad18f9ac5ebcf2c3fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nevşehir, kamyon, kamyonet, kamyoncular, kamyonlar, harfiyat kamyonu, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, trafik kazası
nevşehir, kamyon, kamyonet, kamyoncular, kamyonlar, harfiyat kamyonu, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, trafik kazası
Nevşehir’de kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı
Nevşehir'in Göreme beldesinde meydana gelen zincirleme kazada, kontrolden çıkan kamyonun 10 araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Nevşehir’in Göreme beldesinde kontrolden çıkan bir kamyonun 10 araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde belde merkezinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği açıklanmayan kamyon, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak park halindeki ve seyir halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.