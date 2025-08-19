Türkiye
Nevşehir'de kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı
Nevşehir’de kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı
Nevşehir’in Göreme beldesinde kontrolden çıkan bir kamyonun 10 araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde belde merkezinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği açıklanmayan kamyon, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak park halindeki ve seyir halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
22:23 19.08.2025
© AA / Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü
© AA / Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü
Nevşehir'in Göreme beldesinde kontrolden çıkan bir kamyonun 10 araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde belde merkezinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği açıklanmayan kamyon, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak park halindeki ve seyir halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
