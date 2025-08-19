https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/nevsehirde-kamyon-10-araca-carpti-6-yarali-1098702265.html

Nevşehir’de kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı

Nevşehir'in Göreme beldesinde meydana gelen zincirleme kazada, kontrolden çıkan kamyonun 10 araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. 19.08.2025, Sputnik Türkiye

Nevşehir’in Göreme beldesinde kontrolden çıkan bir kamyonun 10 araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde belde merkezinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği açıklanmayan kamyon, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak park halindeki ve seyir halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

