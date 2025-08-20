https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/denetimlerde-ortaya-cikti-ileri-uretim-tarihi-basilmis-son-kullanma-tarihi-gecmis-urunler-yakalandi-1098713033.html
Tereyağı, labne ve süzme peynirde büyük tehlike: Üretim tarihi 15 Eylül 2025 çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın İzmir'de süt işletmelerine yönelik kontrollerinde ileri üretim tarihi basılmış, son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. 20.08.2025, Sputnik Türkiye
İzmir'de faaliyet gösteren süt işletmelerine yönelik kontrollerde yaklaşık bin ton süt ürünü ile 907 ton UHT süt, ihtiyati tedbir amaçlı muhafaza altına alındı ve işletmelerle ilgili yasal işlem başlatıldı. Kontrollerde ileri üretim tarihi basılmış, son tüketim tarihi geçmiş, etiket ve izlenebilirlik bilgileri eksik, ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünlerin tespit edildi. Bir ürünün üzerindeki doldurulma tarihi '15 Eylül 2025' tarihi dikkat çekti. Tereyağı, labne ve süzme peynirlerde büyük tehlikeTarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 12-19 Ağustos tarihleri arasında İzmir'de faaliyet gösteren işletmelere ve işletmelere bağlı soğuk hava depolarında denetimler yapıldığı belirtildi. Kontrollerde, ileri üretim tarihi basılmış, son tüketim tarihi geçmiş, etiket ve izlenebilirlik bilgileri eksik, ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünlerin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
10:45 20.08.2025 (güncellendi: 10:50 20.08.2025)
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın İzmir'de süt işletmelerine yönelik kontrollerinde ileri üretim tarihi basılmış, son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi.
İzmir'de faaliyet gösteren süt işletmelerine yönelik kontrollerde yaklaşık bin ton süt ürünü ile 907 ton UHT süt, ihtiyati tedbir amaçlı muhafaza altına alındı ve işletmelerle ilgili yasal işlem başlatıldı. Kontrollerde ileri üretim tarihi basılmış, son tüketim tarihi geçmiş, etiket ve izlenebilirlik bilgileri eksik, ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünlerin tespit edildi. Bir ürünün üzerindeki doldurulma tarihi '15 Eylül 2025' tarihi dikkat çekti.
Tereyağı, labne ve süzme peynirlerde büyük tehlike
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 12-19 Ağustos tarihleri arasında İzmir'de faaliyet gösteren işletmelere ve işletmelere bağlı soğuk hava depolarında denetimler yapıldığı belirtildi. Kontrollerde, ileri üretim tarihi basılmış, son tüketim tarihi geçmiş, etiket ve izlenebilirlik bilgileri eksik, ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünlerin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda, 789 bin 300 adet 1 litrelik UHT süt, 6 bin 850 kilogram pastörize laktik tereyağı, 1350 kilogram UHT süt, 118 bin 320 litre yağlı UHT süt ve benzeri ürünler, 22 bin 31 kilogram kırıntı süzme peyniri, 12 bin kilogram eritme peynir, 387 bin 742 kilogram teleme peyniri, 58 bin 325 kilogram süt tozu, 22 bin 875 kilogram tereyağı, 49 bin 933 kilogram labne olmak üzere yaklaşık 1000 ton süt ürünü ile 907 ton UHT süt, ihtiyati tedbir amaçlı muhafaza altına alınmış, işletmelerle ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Bakanlığımız, 'Güvenilir gıda, sağlıklı toplum' ilkesiyle denetimlerini aralıksız sürdürmekte, tüketicilerimizin sağlığını korumak için tüm ihbar ve şikayetleri titizlikle değerlendirmektedir."