Bolu'da orman yangını: Kara yolu ulaşıma kapatıldı
Bolu'da orman yangını: Kara yolu ulaşıma kapatıldı
Bolu Mengen'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Mengen-Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.
Bolu Mengen'de ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Rüzgarın etkisiyle büyüdü, kara yolu ulaşıma kapatıldıEkipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çevre illerden de su tankeri takviyesi istenirken, Mengen-Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.
Bolu'da orman yangını: Kara yolu ulaşıma kapatıldı

Bolu Mengen'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Mengen-Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.
Bolu Mengen'de ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüdü, kara yolu ulaşıma kapatıldı

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çevre illerden de su tankeri takviyesi istenirken, Mengen-Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.
