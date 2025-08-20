https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/bolivya-lideri-arce-putin-trump-gorusmesi-ukrayna-konusunda-anlasmaya-varilacagina-dair-umut-1098728123.html
Bolivya lideri Arce: Putin-Trump görüşmesi Ukrayna konusunda anlaşmaya varılacağına dair umut veriyor
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasındaki görüşmenin umut verici olduğunu ve Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varılabileceğine dair inanç verdiğini söyledi.Arce, "Başkan Vladimir Putin ve Başkan Donald Trump arasındaki görüşme umut verici. Bir anlaşmaya varılabileceğine ve herkes için talihsiz sonuçlar doğuran bu savaşın nihayet sona ereceğine inanıyorum. Zira petrol fiyatları Bolivya da dahil olmak üzere tüm ülkeleri etkiledi" diye konuştu.Diyaloğun ‘kararlarla sonuçlanmasından’ yana olduğunu ifade eden Arce, “Bu sorun çözülürse mutlaka istikrarımıza da katkı sağlayacak, zira uluslararası alanda akaryakıt fiyatları düşecek. Biz diyaloğun çözümle sonuçlanmasından ve dünyanın bu coğrafyasında barışın tesis edilebilmesinden yanayız” vurgusunu yaptı.
